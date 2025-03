Nueva brecha en el PSOE: Zapatero y Page discrepan sobre la cesión migratoria a Junts

Nuevo cisma dentro de las filas del PSOE. Antes de las 13.00 horas, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido el pacto de los socialistas con Junts en materia migratoria. Está "muy satisfecho" y "tranquilo" respecto al acuerdo para que Cataluña gestione la expulsión de migrantes y los permisos de residencia. "Es un paso adelante y es positivo", ha aseverado sobre la proposición de ley registrada por ambas formaciones en el Congreso. La reacción de otros líderes del partido no ha tardado en llegar y, en concreto, la del Gobierno de Emiliano García-Page.

"A lo mejor a algunos les gusta ver las calles incendiadas o el conflicto que tuvimos. A mí, como ciudadano de España y como expresidente del Gobierno, me produce mucha satisfacción ver a los Mossos d'Esquadra, a la Policía y a la Guardia Civil trabajando juntos en una frontera y colaborando", ha manifestado a los periodistas sobre si se siente cómodo con el acuerdo a tenor de la posición de Junts en materia de inmigración.

Zapatero ha asegurado que el acuerdo le produce "tranquilidad" de que los funcionarios de la Generalitat catalana "van a aplicar las leyes del Estado" en materia de inmigración. "Estamos en un Estado de derecho", ha recalcado, y ha insistido en decir "no a los prejuicios" al respecto.

Por tanto, ha augurado que "dentro de seis meses o un año, nadie se va a acordar de esto porque va a seguir funcionando con normalidad, con funcionarios de la Generalitat, con una mayor capacidad de integración, porque las administraciones cercanas al ciudadano tienen más capacidad de integrar, de saber qué se necesita para integrar mejor a las personas que vienen de fuera".

En esta línea, ha defendido la respuesta del Gobierno al aumento de la inmigración, "especialmente en Cataluña", frente a "la mayoría de países europeos", al considerar que en España es "un tema menos conflictivo". Se ha remitido al texto de la proposición, que recuerda que los inmigrantes deben huir por guerras y "vienen aquí y enriquecen a nuestro país", por lo que ha pedido "leerlo" y huir de prejuicios.

"Una democracia como la nuestra es una democracia de la deliberación, de los argumentos, de los textos, de las leyes, de los conceptos; no de los prejuicios o de los eslóganes interesados", ha subrayado. Además, ha contrapuesto el acuerdo PSOE-Junts con el "gran conflicto" existente en Cataluña en 2017. "Ese es el gran cambio", ha señalado, y lo ha ligado con "la buena tarea del gobierno del presidente Sánchez" de anteponer "el diálogo y el entendimiento".

Page responderá "de manera rotunda y contundente"

El Gobierno de Castilla-La Mancha, liderado por Emiliano García-Page, ha lamentado que el acuerdo de inmigración supone que el Ejecutivo de Pedro Sánchez facilita "que mañana Junts quiera decidir si expulsa o no a inmigrantes", lamentando el "flaco favor" que se le hace al president, Salvador Illa, con este acuerdo, recoge Europa Press.

En una rueda de prensa, la consejera portavoz de la Junta, Esther Padilla, ha adelantado que este miércoles se pronunciará sobre este tema Page, "de manera rotunda y contundente". El líder autonómico ha tildado a Junts de "aliado extremista de derechas" que mantiene una postura que relaciona "la inmigración con la delincuencia y con criminalizar a los que vienen a nuestro país". Algo que "nada tiene que ver con las políticas migratorias que defiende la izquierda" y se acerca más a los postulados "racistas de Donald Trump y la extrema derecha".

"¿Qué hubiéramos dicho si Trump hubiera dicho que hay que expulsar de Estados Unidos a quien no habla inglés? Bueno, pues esto lo ha dicho Trump y ayer lo dijo Puigdemont. Y se lo hemos permitido", ha aseverado Padilla. De este modo, según el Gobierno de Castilla-Las Mancha, "le hacen un flaco favor al president Illa, entregando a Junts y a la ultraderecha independentista catalana el megáfono esparcidor de odio, creando una imagen de los inmigrantes y presentando a los inmigrantes como el problema de Cataluña".

El Gobierno de Page rechaza que "se quiera naturalizar este tipo de acuerdos" delegando competencias como la inmigración, un ámbito "muy sensible"

Por ello, la Junta defiende "que el presidente Illa es una garantía para no poner en riesgo el modelo que defiende la política migratoria integradora", al tiempo que ha pedido esperar a saber cómo se sustancia este acuerdo en el Congreso, porque "no parece que vaya a salir la iniciativa", ya que "Vox y PP, Podemos y parte de Sumar están en contra".

En la misma línea, ha rechazado que "se quiera naturalizar este tipo de acuerdos" delegando competencias como la inmigración, un ámbito "muy sensible", que la Constitución Española, en el artículo 149, "dice que es una competencia exclusiva del Estado". Así, ha añadido que no se van a "enredar por la conveniencia o no de ese debate constitucional, porque el fondo es mucho más grave". "Creemos que hay competencias como esta que nunca deberían dejar de ser del Estado".

También ha mostrado su preocupación la consejera portavoz por "la rabia que se pueda hacer en la Policía y la Guardia Civil" tras este acuerdo y nuevamente ha insistido en que la postura del partido de "Puigdemont, de Vox y de Aliança Catalana consiste en relacionar continuamente la inmigración con la delincuencia".