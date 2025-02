Feijóo a Sánchez: "Nunca un Gobierno ha sido tan inútil, tan caro y tan dividido como el suyo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vuelven a protagonizar un cara a cara en la sesión de control del Congreso de este miércoles. Sesión, que está centrada en la política nacional aunque en un agitado contexto internacional y con el debate abierto sobre el gasto militar y el papel de Europa -más necesario que nunca- en la resolución del conflicto en Ucrania.

10:50h || Ronda de preguntas al resto de ministros



Tras las preguntas efectuadas a Pedro Sánchez y María Jesús Montero se procede a continuar con el orden establecido, con preguntas para Fernando Grande-Marlaska, Luis Planas, Mónica García o Ana Redondo, entre otros muchos.

10:31h || Miguel Tellado asegura que si Yolanda Díaz sigue en el Gobierno "es un verdadero fraude para todos sus votantes"



Miguel Tellado (PP) acusa a Montero de "mentir durante 40 minutos continuados" y afirma que la cara de Yolanda Díaz durante sus intervenciones ha sido "un poema". Critica que la reconciliación entre las dos vicepresidentas ha durado poco, señalando que el Gobierno está "rotísimo" recuerda que "esto a Pablo Iglesias no se lo harían".



Díaz responde brevemente: "Sí merece la pena mejorar la vida de la gente siempre". Tellado continúa acusando a Díaz de que su permanencia en el Gobierno es "un verdadero fraude para sus votantes" y que Sumar "avala la corrupción del PSOE".

10:13h || Choque entre Muñoz (PP) y Montero por la corrupción



Ester Muñoz (PP) acusa a Montero por el 'caso Koldo' y advierte que el Gobierno está "en una ratonera de corrupción" y "serán cazados". Montero responde que Aldama no ha presentado ninguna prueba y que sus acusaciones buscan "salir de prisión".

10:05h || Vox critica las subidas de impuestos



José María Figaredo (Vox) critica las subidas de impuestos del Gobierno, acusándolo de "asfixiar a los españoles" mientras gasta en "miles de tonterías". Sostiene también que "para lo importante no hay dinero" y que el Ejecutivo "roba a los españoles para mejorar el bienestar de los políticos". Montero, responde a Figaredo con una pregunta: "¿Sigue pensando usted que los impuestos son un robo?". Asimismo, insiste en que el Gobierno "no ha subido los impuestos" a las rentas.

09:53h || El SMI vuelve a tomar presencia en el Pleno



Juan Bravo (PP) acusa a Montero de ser "una máquina de gastar mal el dinero público" y afirma que "el escudo social es para Sánchez, familiares y amigos frente a su corrupción". También critica que "el Estado se queda la mitad" de la subida.



Montero vuelve a recordar que "el 80% de los perceptores del SMI no van a tributar" y defiende que el Gobierno ha reducido la desigualdad y aumentado la renta media por hogar. Añade que "no hemos subido los impuestos a la clase media".

09:43h || Montero acusa a Bendodo de machismo y paternalismo



María Jesús Montero acusa a Elías Bendodo (PP) de "machista" y "paternalista" por su intervención, en la que cuestiona que tenga la cabeza en demasiados frentes. "Solo le he dicho que usted lleva muchas cosas pa'lante y que no tiene capacidad, que no se lo tengamos en cuenta", se justifica Bendodo. Montero le reprocha su tono y pregunta si hablaría igual si fueran hombres. Bendodo insiste en sus críticas, señalando su pasado en Andalucía y acusándola de no reclamar lo robado en los ERE. Montero, visiblemente molesta, le responde: "¿Para esto ha quedado?".

09:37h || Gamarra a Montero: "No hay Consejo sin subida de impuestos"



Cuca Gamarra, portavoz del PP, celebra que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya "recuperado" su relación con Yolanda Díaz y le pregunta si le ha "explicado si necesitan recaudar más". Además, critica que "la banca Montero siempre gana" y que "con usted no hay Consejo de Ministros sin subida de impuestos", cuestionando si hará algo para frenar la pérdida de poder adquisitivo.



En su réplica, Montero ha apuntado que "lo que se trata es de que Hacienda no recaude menos" y destaca que "este Gobierno ha subido el SMI 400€ al mes", mientras que el PP solo lo incrementó "100 € al mes". Añade también que "el 80% de los perceptores no van a tributar y que sí lo hacían en gobiernos anteriores".



Por otro lado, la vicepresidenta primera defiende que "este Gobierno ha bajado los impuestos. El SMI en la época del PP tributaba 839€; ahora el 80% tributa 0. Pero le digo más: el Gobierno ha bajado impuestos por 30.000 millones".

09:26h || Sánchez pide al PP dejar de "boicotear" la Ley de Vivienda



Tercera y última pregunta para Sánchez. La formula Oskar Matute, de EH Bildu, que lleva al Congreso el tema de la vivienda. "¿Tomará medidas efectivas frente al grave problema de la vivienda?", cuestiona el propio Matute en el Congreso.



"Este Gobierno está comprometido en la lucha contra la desigualdad y eso tiene que ver con la vivienda. Tenemos una política basada en la vivienda protegida, ayuda para la compra y el alquiler y la intervención de un mercado que necesita de una regulación. Y para eso está la Ley de Vivienda. Donde se aplica la Ley de Vivienda baja el alquiler entre un 3 y un 5%. Es el gran reto que tenemos y necesito el concurso de las administraciones y me gustaría que CCAA gobernadas por el PP dejaran de boicotear la Ley de Vivienda para que se beneficien sus ciudadanos".

09:21h || Pedro Sánchez presume de la economía española y su recuperación: "Tenemos un rumbo cierto y vamos a continuar en ello"



"El Gobierno ha subido el SMI en un 61%", vuelve a recordar Sánchez como respuesta a la intervención ahora de Míriam Nogueras, la portavoz de Junts. "La vida en Cataluña es más cara que en cualquier otro lugar del Reino. ¿Por qué el SMI ha de ser igual si el coste de la vida es diferente? Eso no es igualdad, es café para unos cuantos que acaban pagando los mismos de siempre: los catalanes". "Van de federalistas y son igual de centralistas que el PP", apuntaba previamente Nogueras.



Por su parte, Sánchez también presume de las noticias sobre España en la prensa internacional: "The Economist ha dicho que en 2024, en este contexto complejo, hemos sido la mejor economía del mundo. Le Fígaro avalaba ayer la extraordinaria recuperación económica que también ha tenido nuestro país", apunta.​

09:13h || Sánchez compara la política de Feijóo con el fraude de la criptomoneda de Milei que acapara portadas en Argentina



Feijóo vuelve a tomar la palabra: "Ha subido usted 97 veces los impuestos y sigue. Ahora pretende que los mileuristas también paguen. ¿Son los nuevos ricos de la era sanchista?". También le recuerda los más de 700 millones que el Gobierno entregará a Marruecos para mejorar su sistema ferroviario, en lugar de mejorar el tren en Extremadura. Asimismo, le recuerda el problema de la okupación en España. "Nunca ha habido un Gobierno tan inútil y tan caro como el suyo", concluye.



En su réplica Sánchez compara la política de Feijóo con el fraude de la criptomoneda de Milei en Argentina. "Gente que utiliza datos privados para defender lo indefendible, como la señora Ayuso y las residencias de ancianos en la pandemia", le espeta Sánchez recordando la última polémica de su jefe de Gabinete.

09:07h || Sánchez a Feijóo: "Los números de este Gobierno no engañan"



La primera la formula el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Parafraseando a Zapatero, un presidente se debe al Parlamento. ¿Sabía Yolanda Díaz que los perceptores del SMI iban a tributar el IRPF o mintió?", cambiando la previsión anterior.



Responde Sánchez: "Su pregunta registrada era otra, que si me preocupa la calidad de vida de los españoles. Los sobresueldos de Bárcenas sí que no pagaban IRPF. Pero volvamos a los datos económicos, hoy hay casi 22 millones de trabajadores, el SMI es de 1.184€... los números con este Gobierno no engañan".

09:01h || Comienza el Pleno



Comienza la sesión de control al Gobierno con las preguntas a Pedro Sánchez.

08:59h || Montero también protagoniza el Pleno del Congreso



La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será también foco del Pleno tras el choque con el Ministerio de Trabajo que dirige la líder de Sumar, Yolanda Díaz, por la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI). La dirigente socialista, que hace una semana fue baja de última hora por una baja médica, tendrá que hacer frente ahora a las preguntas pendientes y las nuevas presentadas de PP, Vox, Junts y Podemos sobre la política fiscal del Ejecutivo.

08:55h || ¿Le preocupa la calidad de vida de los españoles?



El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, será el primero en preguntar en la sesión de control de este miércoles. "¿Le preocupa la calidad de vida de los españoles?", lanzará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según figura en el orden del día. Le precederán Míriam Nogueras (Junts) y Oskar Matute (EH Bildu).