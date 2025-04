La dirección del PP planta a Alejandro Fernández en la presentación de su libro

Alejandro Fernández ha escrito A Calzón Quitao, una suerte de recetario para revitalizar las siglas del Partido Popular en Cataluña. Hoy, tocaba la presentación en Madrid, en el céntrico Círculo de Bellas Artes. Pero nadie de la dirección nacional del PP ha sacado hueco en su agenda para asistir. Y eso que Cayetana Álvarez de Toledo, maestra de ceremonias y prologuista, ha asegurado que el libro "no está escrito contra Feijóo, sino para Feijóo, para que sea presidente del Gobierno de España".

Unas palabras que no han llegado a tiempo hasta la sede de Génova 13, pues terminado el acto seguían sin aparecer ninguno de sus principales jerifaltes. Sí han acudido un ramillete de diputados autonómicos y políticos retirados, como Esperanza Aguirre o Alejo Vidal Quadras.

Durante su intervención, Fernández, enchaquetado y vestido hasta los pies -zapatos incluidos- ha aclarado el por qué del libro: "Porque soy un patriota y porque además me preocupa mucho el futuro de España. Soy un optimista incorregible porque si no no sería presidente del PP catalán, pero no veo nada claro el futuro de España ahora mismo".

Acto seguido, ha desgranado el contenido de un ensayo en el que reflexiona sobre los orígenes del procés soberanista, sus causas y consecuencias. Hasta llegar al momento actual, cuando se ha puesto en marcha "una operación para cambiar la forma de Estado y convertir España en una república confederal plurinacional, haciendo trampas y rompiendo el espíritu de la Transición".

Rechaza las "tutelas"

Para muestra, un botón: las palabras de José Luis Rodríguez Zapatero y Pablo Iglesias este fin de semana. El primero, en una entrevista en La Vanguardia, defendió el "reconocimiento nacional" de Cataluña, en línea con las exigencias de Junts y ERC. "Ya no se cortan en decirlo". El presidente del PP catalán ha alertado de que el PSOE ha hecho propias las tesis del independentismo catalán y ha pedido a su partido que tome conciencia para no incurrir en errores sistemáticos. Lejos de ahondar en una crítica a la interna, en el libro se limita a reivindicar la autonomía para su territorio. Nada de "tutelas". Ni "tutías", le faltó añadir, al estilo Fraga.

A fin de que el PP pueda liderar una alternativa al independentismo que logre permear en todos aquellos que no quieren la secesión de su territorio, Alejandro Fernández plantea un revulsivo: una reforma de la Constitución que ponga coto a los desmanes del gobernante o el Cándido Conde-Pumpido de turno. Queda por saber si sus colegas toman nota y deciden leer sus recomendaciones. Por lo pronto, y a tenor del gesto de este lunes, parece que no están por la labor de escucharle.