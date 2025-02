La cuestión de confianza descafeinada por Junts se debatirá el 25 de febrero o el 11 de marzo

La proposición no de Ley de Junts, pidiéndole a Pedro Sánchez que sopese la opción de someterse a una cuestión de confianza, se debatirá en el pleno del Congreso en las próximas semanas. 25 de febrero y 11 de marzo son las dos fechas posibles para dicho debate, después que un cambio en la redacción por parte de JxCat y uno de opinión por parte del presidente, hayan permitido la calificación del texto.

La Mesa del Congreso, por unanimidad, ha tramitado este martes la petición de los de Carles Puigdemont, en la que le sugieren a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. Un texto descafeinado, que Junts aceptó reformular, rebajando su contenido, a cambio del voto a favor del PSOE a su tramitación. Los socialistas lo habían rechazado en dos ocasiones anteriores.

Los separatistas registraron su proposición no de ley original el pasado 9 de diciembre y desde el principio los letrados del Congreso no pusieron ningún obstáculo a su calificación y su debate. No obstante, y a instancias del PSOE, que tiene mayoría con Sumar en la Mesa, el órgano de gobierno de la Cámara aparcó su decisión.

A cambio del decreto 'ómnibus'

Al final, la iniciativa de Junts entró en la negociación del decreto ley 'ómnibus' y el PSOE aceptó tramitarla una vez se rebajase la redacción, a lo que accedieron los independentistas. Y si el texto original, que sólo ocupaba una línea y media, instaba directamente al presidente del Gobierno a plantear una cuestión de confianza, la nueva redacción ya aprobada sólo anima a Sánchez a "considerar la oportunidad" de plantearla.

Y la descafeína más al añadir expresamente que su propuesta sólo tiene un valor político, carece de "efectos jurídicos" para Sánchez y no le obliga a cumplirla, dado que la cuestión de confianza es una "prerrogativa que le confiere la Constitución".

Lo que no modifica Junts es la exposición de motivos, en la que se sigue quejando de que no ven voluntad política en el presidente del Gobierno para cumplir los acuerdos y que con esa dinámica "no hay posibilidad de generar la base de confianza necesaria para encarrilar el resto de legislatura". Pero la exposición de motivos no se vota y ni tiene efectos.