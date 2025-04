Cuenta atrás para el primer Congreso del PP en la era Feijóo: será en 2026 si no hay elecciones

"Llegamos en un periodo de entreguerras", rememora uno de los principales colaboradores de Alberto Núñez Feijóo, en alusión a aquel Congreso Extraordinario de abril de 2022, en el que se produjo el relevo tras una crisis interna sin precedentes. Desde entonces, la pregunta no ha dejado de estar en el aire: ¿para cuándo un congreso ordinario? El último que se recuerda fue en 2017. Desde entonces, el Partido Popular ni ha renovado sus estatutos ni ha actualizado sus ponencias ideológicas.

Una situación inédita que, según ha podido saber Vozpópuli por fuentes de la cúpula, está en el tiempo de descuento. El primer Congreso del PP en la era Feijóo se celebrará a comienzos de 2026, si nada cambia en los próximos meses. Es decir, si la presente legislatura, que camina sobre el alambre desde el día mismo en el que echó a andar, no se va al traste y hay adelanto electoral. En realidad, el Congreso se va a celebrar cuando marcan los estatutos, ya que se cumplen 4 años de la cita que mandó al patíbulo a Pablo Casado.

No obstante, como ironiza un destacado dirigente, "tampoco los estatutos son norma tan a respetar como el Código Penal". Para muestra, el ejemplo de la Comunidad Valenciana, donde estaba previsto un congreso para esta primavera y Génova ha decidido pegar una patada hacia adelante al balón. O el de Cataluña, pendiente desde hace no se sabe cuántos años. No será el caso del nacional.

Habrá Congreso a primeros del 26 y la intención del líder popular es, en primer lugar, poner a pleno rendimiento la locomotora electoral del partido para el maratón con las urnas que se avecina: con una primera parada en los comicios de Castilla y León, luego las andaluzas; y ya, al año siguiente, el triplete del 27, con municipales, autonómicas y generales.

Un horizonte que Feijóo quiere afrontar con un liderazgo reforzado con un Congreso en el que -dan por sentado sus principales colaboradores- "no hay duda de que arrasaría con más del 90% de los apoyos". Una reelección por aclamación. En la actualidad, el cierre de filas de los barones con Feijóo es total.

El otro gran objetivo será renovar los cuadros de la formación. Acometer los cambios necesarios para proyectar un equipo de gobierno. En su equipo, recuerdan: "Todavía no hemos podido tener nuestro Congreso". En su día, Feijóo llegó como líder accidental y apenas metió mano en el organigrama. Nada más coger las riendas, se centró en los congresos pendientes en los territorios que tenían que someterse a las urnas. Y la contienda con Pedro Sánchez. Para las generales, ya pudo dar su impronta al PP con las listas para el Congreso y el Senado.

Después de alzarse con el primer puesto del podio en una victoria pírrica que le impidió gobernar, Feijóo, el candidato de una sola bala, tomó la decisión de seguir en Madrid para un segundo asalto que, esta vez sí, acabe con un final feliz en la presidencia del Gobierno. Cuando se despejó la incógnita de la repetición electoral, revolucionó Génova con caras nuevas. Ahora que la legislatura va llegando a su ecuador, no son pocos en el PP los que piensan que toca alumbrar un equipo más de Gobierno que de oposición. Y la cita idónea es el Congreso.

La dirección clandestina

En 1996, Aznar se pertrechó en la cúpula de muy pocos perfiles, Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Rodrigo Rato, Mariano Rajoy, Mayor Oreja... que luego fueron sus principales alfiles en la mesa del Consejo de Ministros. En 2011, a Rajoy le acompaban siete personas, de las cuales cuatro acabaron en el Gobierno y dos de candidatos en sus territorios. Feijóo, sin embargo, mantiene oculto al grueso de personas en las que piensa para dirigir el país. Y en sus filas consideran que va siendo hora de que esos nombres salgan a la luz.

El hándicap, reconoce un estrecho colaborador del presidente popular, es que algunas de las personas a las que quiere apular a la Moncloa para puestos del máximo nivel son profesionales del sector privado que se resignan a dar el salto a la política orgánica. Sólo están dispuestos a asumir responsabilidades desde el poder. "No se puede comparar la etapa de Aznar o Rajoy con la Feijóo porque, entonces, había gente muy preparada que no le importaba estar en política", opina.

Por otro lado, Feijóo no quiere "quemar" a algunos dirigentes que en la actualidad forman parte del partido y que, en el día a día, pasan desapercibidos para el común de los mortales. Sin ir más lejos, a las últimas reuniones con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para negociar la respuesta de España a los aranceles, ha asistido Paco Conde, antaño vicepresidente de la Xunta y hoy diputado. "Forma parte de la dirección clandestina".