Compromís se desmarca de la ley migratoria de PSOE-Junts al ver "elementos racistas"

Compromís se demarca de la proposición de ley pactada entre PSOE y Junts y el diputado de esta formación, Alberto Ibáñez, ha asegurado que no pueden votar a favor de esta iniciativa que, a su juicio, provoca que la agenda política sobre la inmigración gire a las posiciones de la "extrema derecha y el racismo". De esta forma, la posición hace que la propuesta legislativa de delegación de competencias a Cataluña corra más riesgo, una vez que se trata de una Ley Orgánica que requiere de todos los socios del bloque de investidura y Podemos ya ha advertido que se posiciona por votar en contra.



Además, ahonda en la fractura instalada sobre esta materia entre los partidos de Sumar, dado que los 'Comunes' celebraban la proposición de ley pese a reprender el discurso de Junts mientras que Más Madrid ha criticado la medida.



Hoy mismo, IU ha avisado tanto a socialistas como postcovergentes que tendrán que asumir cambios en la propuesta si quieren lograr mayoría suficiente, dado que su texto provoca dudas legales e ideológicas, y que el discurso "delirante" de Junts en materia migratoria no ayudaba a ello. Ibáñez ha destacado este jueves que la polémica proposición no se ciñe a un "debate meramente competencial, ni tan siquiera solo legislativo", sino que va al centro de "mayor batalla cultural que atraviesa las democracias europeas".



"Por eso no podemos compartir el debate y no podemos votar a favor de una ley que lo que busca es que la agenda política y mediática vaya hacia la extrema derecha y hacia elementos racistas. La propuesta de Junts y del PSOE no es otra que más control social, más policía, más cárceles ilegales como los CIES y alarmar a de un fenómeno que no existe, que es el exceso de personas inmigrantes", ha apostillado en declaraciones a Antena 3.



A su vez, la portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha apostillado en declaraciones a la Cadena Ser que los partidos progresistas defienden los derechos humanos y que no pueden caer en comprar el "relato y el discurso de la criminalización de las personas inmigrantes".



"Si realmente queremos abordar esta cuestión, debemos abordarla desde la serenidad", ha desgranado Micó para apelar al PSOE a demuestrar voluntad política de que quiere mejorar la situación de las personas inmigrantes. Fuentes de la formación desgranan que los dos diputados están alineados y el sentido de su voto será el mismo.