El presidente del grupo de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha tachado este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "irresponsable" por su "clarísima salida de tono" sobre el rey Felipe VI y los indultos a los líderes independentistas presos.

En la concentración contra los posibles indultos a los líderes del procés de ayer domingo en la plaza de Colón de Madrid, Ayuso afirmó: "¿Qué va a hacer el Rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Lo van a hacer cómplice de esto?".

En declaraciones a TV3, Carrizosa ha arremetido contra Ayuso: "Meter al rey en este tema me parece absolutamente irresponsable".

Carrizosa ha recalcado que el Rey firma y sanciona los actos del Consejo de Ministros "porque así lo manda la ley".

"El Rey no puede escoger si firma o no firma. Es un Rey constitucional que no gobierna, sino que reina", ha subrayado.

Según Carrizosa, las palabras de Ayuso son "de una improcedencia jurídica y política absoluta" y demuestran "ganas de radicalizar el discurso para competir con Vox".

Si el Gobierno de Pedro Sánchez acaba aprobando los indultos, Ciudadanos tiene previsto "impugnarlos ante los tribunales", si bien no prevé de momento más movilizaciones.