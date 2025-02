Caos en Moncloa: Yolanda Díaz no sabía que el SMI tendrá carga de IRPF y se ha enterado por la prensa

Una guerra en directo. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha denunciado ante sus socios socialistas en Moncloa que no le han comunicado ni han deliberado en el Consejo de Ministros con ella la decisión de Hacienda de hacer tributar el Impuesto de la Renta a las Personas Físicas a quienes cobren el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La representante de Sumar en el Ejecutivo ha pedido que el salario mínimos, que ha sido subido este martes, sigan estando exentos de esta tributación, porque lo contrario no es una política "progresista".

En cualquier caso, Yolanda Díaz ha dejado en manos de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero -que carece de agenda este martes-, la explicación correspondiente. Y ha dejado claro que, en caso de que llegue al Congreso una iniciativa para eliminar esa tributación, -que Sumar ya está ultimando-, trabajará para que salga adelante. Yolanda Díaz también ha reconocido, en un ambiente marcado de tensión, con comentarios plagados de doble sentido, que se ha enterado por los medios de comunicación.

El Ministerio de Hacienda avanzó poco antes de que arrancara la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros su decisión de hacer tributar a las rentas mínimas por el IRPF. Yolanda Díaz reitera que no solo ella, sino "todo el Gobierno", excepto la propia Montero, se ha enterado, a la vez, por la prensa de la decisión de la vicepresidenta primera. No obstante, fuentes gubernamentales socialistas precisan que no es verdad y que se llevaba semanas discutiendo sobre este asunto y constatándose que había una discrepancia en el seno de la coalición.

La comparecencia ha sido, en varios momentos, surrealista. Díaz ha querido hacer pedagogía fiscal y explicar la postura de su partido: que quien más tiene es quien más debe contribuir impositivamente. Pero la ministra portavoz, Pilar Alegría, con quien ha tenido una especie de debate ininteligible ante las cámaras, ha salido al paso para reiterar que la pedagogía es la subida del Salario Mínimo Interprofesional que ha decretado el Gobierno.

Hay que hacer pedagogía fiscal en España. Pero la pregunta no es si subir o bajar impuestos, sino quién tiene que pagar impuestos. Y me muestro, desde Sumar, sueprpatidaria sobre quién debe pagar impuestos en España. La justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo", ha espetado Díaz, quien ha recitado el artículo 31 de la Constitución para estupefacción del lado socialista.("Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad"). Fuentes del PSOE en Moncloa, en todo caso, restan importancia al rifirrafe y a la tensión que se ha vivido en la sala de prensa y quieren normalizar las discrepancias.