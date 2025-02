La bronca por el salario mínimo se traslada al Congreso pese a la ausencia de Montero

María Jesús Montero está con fiebre desde ayer. A última hora comunicó al Congreso de los Diputados que sería baja en la primera sesión de control del año. La ausencia física la suplió Yolanda Díaz, que ocupó su escaño para no dejar un hueco al lado de Pedro Sánchez. Apenas horas después de la rueda de prensa más insólita de la historia de la Moncloa, con pullas en vivo y en directo, todo eran risas. Pero la contienda a cara descubierta entre las dos vicepresidentas no ha pasado desapercibida en el Hemiciclo. Ni mucho menos.

La número dos del Gobierno y responsable de Hacienda ha estado más presente que nunca sin poner un pie en la Cámara Baja. Tanto en la bancada como en los pasillos, el monotema ha sido su golpe de mano para que tributen los perceptores del salario mínimo interprofesional, desde hoy situado en los 16.576 euros brutos al año. A pesar de la creciente presión política, que comprende a izquierda y derecha.

Desde el rifirrafe entre Alberto Núñez Feijóo y el jefe del Ejecutivo, hasta las conversaciones más informales entre políticos y periodistas, Montero, Díaz y el salario mínimo han acaparado todo el protagonismo. A estas alturas, el PSOE se ha quedado solo en su defensa de que tributen sus perceptores. Salvo Junts y PNV, prácticamente todos los grupos se han pronunciado a favor de elevar el mínimo exento de IRPF al salario mínimo, causa que abandera la vicepresidenta segunda para discordia de la coalición.

En la sesión de control, el presidente del PP le espetó a Sánchez: "Confunde servir a los españoles con sacar tejada de ellos, quedarse con la mitad del SMI no es progresista y no es justicia social". A su paisana, Yolanda Díaz, le reprochó un "paripé" y ahondó en la división de la izquierda a la izquierda del PSOE: "A Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado".

En su turno, un Sánchez irónico replicó: "Ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el SMI, para que no tuviera retención en el IRPF. Claro, ¿no? mucho mejor vivir con 735 euros al mes, que era como lo dejaron en 2018, a los 1.184 euros al mes que está el Gobierno de España dejando el salario mínimo interprofesional".

Cuerpo defiende a Montero

Después, los distintos portavoces de la oposición le echaron a la cara al Gobierno el temporal que se ha desatado, que trató de amainar a miles de kilómetros de distancia el responsable de Economía, Carlos Cuerpo. "La propuesta del informe de expertos, lo que dice, es que tenemos que ir al 60% del salario medio. Pero siempre nos olvidamos de que es el salario medio neto, es decir, incluyendo el posible pago de impuestos y por eso estamos hablando del 4,4%", explicó desde Polonia, hasta donde se ha desplazado por un viaje de trabajo.

Sobre el supuesto desconocimiento de Yolanda Díaz de la decisión de Hacienda, matizó: "Era plenamente consciente de los resultados de este informe expertos que dirige el Ministerio de Trabajo y, por tanto, ella sabía los datos". Una lanza en favor de la vicepresidenta primera.

Está por ver cómo acaba el entuerto. Por lo pronto, la ausente Montero se mantiene en sus trece y no parece que vaya a dar el brazo a torcer. El riesgo es elevado: las tres proposiciones de ley que registraron ayer Podemos, PP y Sumar (por este orden) para que el Gobierno dé marcha atrás pueden prosperar. No hay riesgo de fractura en el Consejo de Ministros, pero sí de agigantar una polémica que enturbia la agenda social con la que Sánchez pretende reflotar en las nada halagüeñas encuestas.