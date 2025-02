Ayuso revela que sus mensajes con Pedro Sánchez se "han borrado" desde que el presidente cambió de móvil

Lunes de resaca política en toda España. Tras un fin de semana cargado de declaraciones, congresos del PSOE en Madrid y Valencia, además de ataques por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia la líder madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ésta ha decidido repasar todos los asuntos en el plató de 'Ana Rosa', en Telecinco.

Tenía ganas de hablar, tanto que lo avisó en la noche del domingo a través de sus perfiles en redes sociales. "Mañana tengo algunas cosas que comentar", advertía Díaz Ayuso, en relación a la entrevista concedida a la reputada periodista, quien hoy se estrenaba programa tras un periodo fuera de antena por problemas de salud.

"Como siguen con tanto interés lo que hago, y esta entrevista, saludo desde aquí al PSOE. Tenemos un presidente incapacitado para política, que vive de la confrontación y usa los poderes del Estado contra sus enemigos", empezaba señalando Ayuso con Ana Rosa.

"Es un Congreso del odio, de gente que ha enloquecido. Como en las urnas no pueden hacer nada, intentan la destrucción personal, que se me quitan las ganas. Necesitan hacerme la vida imposible, deshumanizarme, convertirme en una bestia negra. Crean un miedo que no tengo".

"Como saben que por la vía judicial no pueden hacer nada porque es que yo no me he llevado ni un boli de la EGB por más que han estado durante años y años intentando crearme una imagen, como en las urnas no pueden hacer nada porque debe ser que la mayoría absoluta de los madrileños son de extrema derecha lo que intentan es la destrucción personal".

"A mí lo que me preocupa es el daño que puede causar a Madrid. El presidente ha decidido hacer daño a la Comunidad de Madrid, buscan que sea "un sumidero" como dijo una señora en la televisión pública. Van a destrozar Madrid, metiendo las Golden Visa. Sánchez, quien precisamente vive de lo privado. Los centros de datos, siendo el epicentro en el sur de Europa, pues nos corta la luz y el agua. Lo mismo con la universidad privada y las grandes empresas", detallaba Ayuso.

"En su Congreso no han hecho propuestas, solo un 'hachazo' fiscal. Nunca he tenido una buena relación con Sánchez. Hasta la pandemia incluso nos escribíamos, pero esos Whatsapp por casualidad se han borrado, de unas tres o cuatro conversaciones. Igual que han borrado todos los teléfonos del entorno del Fiscal o pruebas fundamentales en otros procesos judiciales".

"Qué otras barbaridades se estarán cometiendo. Es una situación inaudita, han entrado en juicios hasta ministros. Un año llevamos con el tema de mi pareja, filtrando temas personales y robándole la intimidad a una persona que ni la he oficializado".