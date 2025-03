Ayuso atribuye a Illa una "estrategia del odio" contra Madrid: "Lo hizo en pandemia y ahora en Cataluña"

La tensión en el puente aéreo Madrid-Cataluña está volviendo a niveles cercanos al 2017, año clave para el independentismo, marcado por la declaración unilateral de independencia del 1 de octubre. Entonces, la lucha era por crear un falso relato de opresión política del Estado español hacia la autonomía.

Superado, solo a medias, este negro episodio en la historia reciente de España, el nuevo gobierno de la Generalitat catalana trata de impulsar otro tipo de desafección hacia Madrid. En concreto, Salvador Illa, líder del PSC, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, llevan mucho tiempo planeando quitar poder a la capital convirtiendo a Barcelona en el motor económico del país.

Esta estrategia, que en otro tiempo se hubiese entendido como un intento de hacer crecer, al unísono, a todo el país, ahora no es más que la enésima batalla de Moncloa contra Isabel Díaz Ayuso. Con el PSOE absolutamente controlado y el resto de autonomías minimizadas, solo Madrid sigue suponiendo un dolor de cabeza para el presidente del Gobierno.

A pesar de ser madrileño y concejal en el Ayuntamiento de la capital, el amor de Sánchez por Madrid ha mutado el resentimiento desde que Díaz Ayuso llegase a la Real Casa de Correos en el año 2019, contra todo pronóstico. Desde entonces, el despegue económico y social de la región ha desbancado a una Cataluña que sigue pagando años de tejemanejes independentistas en las administraciones.

Aprovechando parte del relato creado durante la pandemia, donde se acusó únicamente a Madrid de haber hecho mal las cosas, se alimentó la idea de que Salvador Illa, exministro de Sanidad, era un hombre de Estado que estaba llamado a traer la conciliación a Cataluña, la cual refrendó con el cierre ilegal de la capital y más desaires.

Con esa idea, y tras el desinfle de Junts y ERC en las urnas, Salvador Illa alcanzó la presidencia de la Generalitat como caballo de Troya de Sánchez para alimentar el caladero de votos del PSC e impulsar la oposición a Madrid por tierra, mar y aire.

Al margen de la hoja de ruta de Madrid en materia económica y fiscal, de la que Illa lleva meses alertando como si de un peligro se tratase, hasta el punto de querer "cortar las alas" a la capital en materia de impuestos y rebajas fiscales, están diseñando a placer una nueva narrativa de rencor hacia Madrid.

Illa y la "prosperidad compartida"

Asumiendo su rol impuesto de hombre de Estado, Salvador Illa lleva semanas asumiendo el discurso contra Madrid. Sin ir más lejos, la semana pasada, reivindicó desde una conferencia en Madrid su modelo de "prosperidad compartida", contraponiéndolo veladamente con el del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, a la vez que ha pedido no tenerle "miedo" a Cataluña.

Así se expresó Illa durante su intervención en la conferencia 'Catalunya lidera' celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en la que estuvo arropado por las vicepresidentas primera y tercera, María Jesús Montero y Sara Aagesen, respectivamente, así como otros ministros, miembros de la Generalitat y otras administraciones catalanas, y una parte del empresariado catalán y madrileño.

"Si a Cataluña le va bien, a España le irá bien", apostando por construir el futuro de Cataluña y España "sobre una confianza restablecida y sobre la capacidad de acordar y pactar".

En este contexto, ha señalado que Madrid y Cataluña comparten la "responsabilidad" de ser los principales motores económicos de España, aunque ha contrapuesto los dos modelos entre ambos Gobiernos regionales, volviendo a defender su idea de "prosperidad compartida".

No pasa desapercibido en Sol esta 'buenismo' del presidente Illa, quien apuesta por la hermandad con Madrid mientras por la espalda pide que se ponga coto a las rebajas fiscales y el modelo económico de Ayuso, mediante el cual se ha convertido en la región más próspera de España, superando ampliamente a Cataluña, víctima del éxodo empresarial.

Una actitud falsamente conciliadora que en Madrid recuerda a la sufrida durante la pandemia. Mientras Illa y Simón eran la cara amable, a la región se la difamó y acusó de malas prácticas. En el resto del país, la tasa de mortalidad era igual o superior a la capitalina, pero Illa cerró ilegalmente Madrid, tratando de maniatar al Gobierno popular de Díaz Ayuso.

Una advertencia que, desde Sol, lanzan ya en el discurso diario del Gobierno. La propia presidenta Ayuso, durante el acto de ayer, denunció la fijación de Illa con Madrid.

"Todo esto me parece increíble. El señor Illa cerró ilegalmente la Comunidad de Madrid en un momento en el que no era necesario, donde todos los análisis demostraban que Madrid ya había pasado la peor parte. Fue la justicia tumbar ese cierre ilegal y postularse él como candidato en Cataluña y a partir de ahí supe que volvíamos a empezar otra vez con esa ruptura artificial entre Cataluña y Madrid que yo he defendido como unidad desde que soy presidenta".

La presidenta alega que ha defendido "que Madrid y Cataluña teníamos que crecer juntas, puesto que aportamos casi el 40% del PIB". "En lugar de tomar las medidas que saben que están funcionando en Madrid, como bajadas de impuestos y menos burocracia, dicen que seamos nosotros los que tenemos que subir nuestra fiscalidad", criticaba Ayuso.

"Lejos de tomar medidas, lejos de imitar lo que funciona bien deciden fomentar el discurso nacionalista del agravio, que el nacionalismo no es amor a lo propio, sino odio ajeno, vamos a buscar el odio contra Madrid para que a partir de ahora cualquier barbaridad que se nos ocurra, la condonación de deudas, la condonación de delitos, pues sea por la convivencia y por solidaridad".

"Con esto han hecho el reparto de menores, con esto pretenden encalomarnos al resto de España las deudas porque no se evaporan". "Hay que tener la cara muy dura para que nos vendan el relato así", remataba Ayuso.

Agravios contra Madrid que, en los últimos tiempos, y por una casualidad en la que Sol no cree, Salvador Illa ha tenido un papel protagonista.