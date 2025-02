Ayuso, a la nueva portavoz del PSM en la Asamblea: "Insúlteme, que le va a ir muy bien en el sanchismo"

Tras casi un mes y medio sin actividad parlamentaria en la Asamblea de Madrid, los principales grupos parlementarios de la política regional han vuelto a la cámara. Como siempre, al inicio de cada Pleno, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha respondido a las preguntas de la oposición.

Había expectación en el turno del PSM, puesto que era el estreno de Mar Espinar como portavoz del PSM en sustitución de los defenestrados Juan Lobato y Jesús Celada. Tras un alegato de acusaciones sobre Telemadrid y demás asuntos de actualidad, ha retado a la líder del PP madrileño a dar una respuesta.

"Podría comenzar a discutir sin más, pero como soy muy del Atleti, valoro el trabajo de los demás así que quiero dar las gracias a Óscar López por la confianza y a Jesús Celada por su trabajo. No sé si me quedará mucho o poco camino, no se preocupe por mí, señora Ayuso. Vamos a demostrar que son muchas más las cosas que nos unen que la que nos separan", empezaba Espinar.

"Insúlteme, que le va a ir muy bien en el sanchismo", ha señalado Díaz Ayuso en su intervención de respuesta a Espinar.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ironizó con que alguien le diga al "hermanísimo" del jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, "dónde está la oficina cuando vaya a despedirse". "Si los compañeros le invitan a una caña de despedida, pues tendrá una gran oportunidad para verles y conocerles en persona", ha lanzado la presidenta autonómica en la sesión de control del Pleno de la Asamblea.

Ayuso ha instado a los socialistas que por "todas las situaciones" que les rodean "no den consejos" sino que apuesten por "un poquito más de humildad". Ha reivindicado, además, su rendición de cuentas frente a Sánchez que "lleva nueve meses sin ir por el Senado". También ha subrayado como diferencia entre su Gobierno y el nacional su relación con las televisiones públicas, asegurando que la Comunidad no "usa Telemadrid" como el PSOE "hace con RTVE".

Además, tras ser retada de nuevo por Espinar a tener un debate sobre fiscalidad con el líder del PSM, Óscar López, ha defendido que ella quiere hablar con el president de la Generalitat, Salvador Illa, que es "la segunda economía de España" y porque juntas las dos autonomías serían "imbatibles".

"Podemos hacer grandes cosas, pero que nos diga qué va a hacer con el dinero de todos los madrileños. Porque quiero saber si nos vamos a encontrar dentro de poco con condenaciones de deuda que van a pagar los vecinos de Fuelabrada, de Leganés o de Alcorcón", ha espetado a los socialistas.

Ha planteado también su interés en conoce si se va a "meter por la espalda a la carta otra vez el impuesto de donaciones y sucesiones" para que lo "paguen todos los madrileños". "Ese es el debate único que he pedido", ha rematado.

Enfrentamiento contra Vox por la inmigración

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que Vox está "siempre en una profunda crisis" y espera que no le culpen a ella porque viven "obsesionados", además de asegurar que nacieron "contra el PP".

"Solo viven para ir contra el Partido Popular. Ya se lo dije en la última reunión, habría que elevarse, habría que buscar algún entendimiento... No, porque hay que ir contra el Partido Popular. Nosotros vamos a seguir trabajando en esta región para todos bajando los impuestos a todos los ciudadanos", ha afirmado la presidenta desde la Asamblea de Madrid en la sesión de control al Gobierno.

Así, ha criticado que Vox nació "contra el PP" y por eso nunca querrá que vuelva al Palacio de La Moncloa. Además, Ayuso ha reprochado que Vox es el partido que "paralizó los desarrollos urbanísticos, que es parte de la causa de que los precios se hayan disparado", en referencia a la vivienda.

Se trata según la presidenta de "un problema nacional para el que se tendrían que haber puesto medidas hace muchísimo tiempo". Sobre vivienda, ha señalado también que van a entregar nuevas 3.000 viviendas de alquiler asequible.

Por su parte, la portavoz de Vox, Isabel Pérez-Moñino, ha criticado la situación de la vivienda en la región que ha tachado de "desoladora", además de volver a aludir a que en Madrid "un mena accede más fácilmente a una vivienda que un joven español".

"De nuevo, los de fuera son su prioridad, señora presidenta. Y es que ustedes son enemigos directos de los intereses de los jóvenes españoles (...) Usted que transmite cierta desesperación por ganarse la atención de Donald Trump, sea más prudente porque como el presidente de los Estados Unidos se entere de que usted prioriza a los de fuera por delante de los nacionales, quizá incluya también a la región de Madrid en el grupo de los BRICS", ha censurado.