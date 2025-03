Ayuso se niega a que los españoles "traguen" con el cupo catalán: "¡Se están fundiendo el dinero!"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado durante contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en acto de bienvenida a los nuevos afiliados del PP de la Comunidad de Madrid. Según ha recordado, los gobernantes no deben "crear desigualdades ni privilegios" entre comunidades autónomas con intención de ganar las elecciones porque "eso hace crecer el enfrentamiento". Un discurso que ha monopolizado la queja contra la condonación a la deuda "de los nacionalistas", que no deben pagar el "resto de españoles", ya que el cupo catalán servirá para pagar el "despilfarro" que la Generalitat ha llevado a cabo durante años, según la mandataria madrileña.

"No hay que tirar el dinero, que es lo fácil, que ya vendrá alguien a condonármelo", ha asegurado Isabel Díaz Ayuso en el acto de su partido, arremetiendo contra las cesiones de Sánchez a favor de los independentistas para ganarse el favor de los ciudadanos de Cataluña. "Tirar el dinero, que así compro más pancartas", ha ironizado la madrileña.

El voto "no se compra con voluntades de nadie, que es ese mal que aqueja a la izquierda, que piensa que todo lo compra", ha asegurado la presidenta del Partido Popular de Madrid. "Lo que tiene que hacer un gobernante, especialmente un presidente, es no crear desigualdades ni privilegios para que entre ellos se dinamite la convivencia", ha insistido Ayuso. "Hay que pensar en ese bien común".

Ante las críticas que reciben ella y su partido por parte de los socialistas, la presidenta popular ha asegurado que en el Gobierno del PSOE "no soportan el éxito de Madrid", el cual se consigue pensando "en España y para España", según Ayuso. Mientras, intentan vender la idea de que la amnistía "es por la convivencia" y que ahora pretenden que el resto de comunidades "se traguen las deudas de los nacionalistas por solidaridad", una propuesta a la que su ejecutivo regional no está dispuesta: "¿Se puede tener la cara más dura?", ha preguntado desde el atril a sus afiliados.

"Pagar embajadas y negocios corruptos para seguir creando sentimientos identitarios para dividir a los catalanes, para seguir creando una nación paralegal que nunca ha existido que nunca va a existir". Estos son los fines que Sánchez pretender darle a los impuestos recaudados en el resto de España, según la presidenta de la Comunidad de Madrid. "¿Con todo ese dineral nos van a decir en Fuenlabrada, en Parla o en la Sierra Norte que hay que poner más dinero del contribuyente madrileño?: Pues va a ser que no", ha protestado en el acto de su partido.

El "dame argo" de los independentistas

Isabel Díaz Ayuso ha afirmado en el acto del Partido Popular que es "la hora de cortar grifo al negocio corrupto del nacionalismo", cuyos miembros llevan décadas "lloriqueando con el dinero de todos los españoles". Se trata, según la presidenta popular, del "dame argo, dame argo" que llevan a cabo los políticos nacionalistas. "¡Pero si te lo estás fundiendo todo en embajadas!, ¡en agujeros negros!", ha criticado la madrileña. "¡No se los estáis dando a los catalanes, a los que tenéis asfixiados a impuestos y burocracias".

"¿Cómo se puede ser tan insensato de poner a Cataluña por delante del resto de España? Es como si yo decido darle todo mi dinero a Fuenlabrada para ganar allí las elecciones. Allí las ganaré, pero va a hacer crecer el enfrentamiento", ha asegurado. "Esto no va contra Cataluña, la están usando para dividirla y conseguir los cuatro votos en el único lugar de España donde todavía se les puede votar", ha señalado Díaz Ayuso. "¿Los nacionalistas catalanes necesitan más que los agricultores extremeños? ¿Dónde está esa igualdad y esa solidaridad?"

Madrid, "orgullosa" de ser "la que más dinero aporta" al resto del país

"Madrid es la que más aporta y estamos orgullosos de hacerlo, lo que haga falta, pero, ¿en qué condiciones? ¿Mientras otros van a pagar menos y menos a costa de todos los españoles?", ha preguntado Isabel Díaz Ayuso. "Lo que se ha instalado en las instituciones es un frente popular populista que está arruinando España desde dentro y un día la va a desmoronar entera"

"Esto va de democracia o de una autocracia, de libertad y de España o de sumirnos en el peor momento de nuestra historia", ha asegurado. Las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular de Madrid se han producido en la clausura el acto de entrega de carnés de más de 200 nuevos afiliados al PP. Los madrileños "no somos chulos, no nos creemos más que nadie", ha asegurado, ya que "llegamos de todos los rincones".

Ayuso critica el uso del dinero público para comprar votos

"No hace falta ser parte de un colectivo" para ser tenido en cuenta por los dirigentes, "no vamos eligiendo municipios a los que dotar económicamente", como sí hace Sánchez con las comunidades autónomas, "para enfrentar a unas con otras", ha asegurado, ya que "ser liberal" es "tratar igual ante la ley", ha dicho en el acto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según Ayuso, el PP no se fija "en el color" de cada ciuadano a la hora de ponerse a su servicio, "cosa que no hacen todos los gobernantes": "Nosotros no entendemos de muros, de divisiones" y decimos "no al comunismo, no al nacionalismo, no a las imposiciones", ha asegurado en el acto regional del Partido Popular, que defiende "una economía social de mercado", según sus propias palabras.

"Somos el partido de los autónomos, de la familia que tiene un negocio, del currito que quiere prosperar", ha insistido. "Subvenciones, sí, pero para el que no puede, no para el que no quiere", ha señalado, al tiempo que aseguraba que Sánchez consigue votos gracias al dinero público que reparte, lo cual ha criticado duramente: "Se trata de gestionar con rigor lo que es de todos, con eficiencia. Recaudar es muy fácil", ha concluido.