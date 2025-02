Ayuso exige a Sánchez que "saque sus manazas" del Poder Judicial para devolver la normalidad al Estado de derecho

El Pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves ha estado marcado por la citación del Partido Popular a Pedro Sánchez para acudir a la última sesión de la comisión de investigación. Además, en el día de ayer, y ante la ausencia del presidente del Gobierno en un acto de conciliación con González Amador, pareja de la presidenta madrileña, este presentará una querella contra el líder del Gobierno central.

Natalidad, separación de poderes, vivienda, okupación, referencias a la Mesa o contratos de Formación Profesional, el debate parlamentario ha estado más caldeado que nunca. Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a confrontar ante las cuestiones del PSOE y Más Madrid, oposición a la izquierda del Ejecutivo.

A la pregunta de Mar Espinar, portavoz del PSM, sobre el precio de la vivienda y las medidas para regular los alquileres, se ha disparado la crispación.

"Su bono joven no llega al 1% de la población que lo reclama. Mucho "Madrid, Madrid, Madrid", pero los rivales necesitan de percha política para enfrentarse a mí. En seis años, Pedro Sánchez ha construido 0 viviendas de las 184.000 prometidas. Eso sí, ha habido casa para las sobrinas de algunos ministros. No pienso repetir los errores que han destruido Cataluña".

"Sus leyes no funcionan, y yo no pienso decirle a un vecino de Fuenlabrada qué hacer con su casa porque la propiedad es sagrada. Tenemos decenas de planes eficaces, duplicando las ayudas al alquiler y a la compra de vivienda, entregando llaves en mano. Mientras nos boicotean el Plan Vive, los jóvenes necesitan empleos de calidad, y no que hagan caja con las rentas mínimas", explicaba Díaz Ayuso.

"El fiscal general del Estado en Ruanda no estaría imputado. Entre los ministros que se 'pegan' entre ellos, las chapuzas de Bolaños, las notitas con cianuro de los fiscales o el TC que es la alfombra de Moncloa, están expulsando a la empresa y la seguridad jurídica. ¿Van a indultar al fiscal general como a los imputados en los ERE de Andalucía?".

"Pedro Sánchez y el fiscal borrando los mensajes a la vez, 'ay no tonto, bórralo tú'. Qué habrá en esos móviles y qué se deberán el uno al otro. Es una vergüenza el Estado de derecho que nos está dejando el presidente del Gobierno, es imposible funcionar sin respeto a las leyes, el poder judicial y el Estado de derecho".

"Señor Sánchez, saque sus manazas del Poder Judicial y de la separación de poderes y así todo funcionará: la vivienda, la empresa, el empleo y la prosperidad", finalizó la presidenta Díaz Ayuso.

Ayuso y Vox se vuelven a enzarzar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a la dirección nacional de Vox de declararle "la guerra abiertamente" de forma "insensata" y ha cuestionado el "qué pretenden, por qué hacen eso y a quién beneficia".

"Han decidido ir a por mí directamente, lo ha hecho ya Vox también en materia de vivienda a nivel nacional mintiendo descaradamente. Ustedes que paralizaron los desarrollos urbanísticos de la ciudad de Madrid y que ha hecho que estemos paralizados otros cuatro años", ha lanzado en la sesión de control del Pleno de la Asamblea ante una pregunta de natalidad de la portavoz de Vox en la Cámara, Isabel Pérez Moñino.

Se ha referido a las declaraciones del portavoz de vivienda nacional de la formación de Santiago Abascal, Carlos H. Quero, quien criticó que la Comunidad prometiese "25.000 vivienda públicas en Madrid" y que no haya "entregado ni el 10%".

Ayuso ha reprochado que oculte que "el 25% de las viviendas protegidas" se construyen en la Comunidad de Madrid y ha censurado que hayan criticado que tengan que vivir "a municipios a 20 kilómetros de Madrid".

"¿Es malo vivir en Colmenar Viejo, donde hemos dado en llaves esta semana del Plan Vive?. ¿Es que es malo que apostemos por los jóvenes de todos los municipios de la Comunidad de Madrid, también la capital, pero también eso que llaman ustedes entonces extraradio?", ha cuestionado la mandataria autonómica, quien ha apostillado que desde su Ejecutivo se apuesta por "la vida en todos los rincones de la región".