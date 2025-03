Ayuso denuncia la "obsesión" de Sánchez con Madrid por el "despliegue sin precedentes" de RTVE

Además de la polémica con el 2 de mayo, fecha que nos estamos acostumbrando a que sea motivo de crispación cada año entre Sol y Moncloa, la presidenta ha comentado el especial sobre la pandemia emitido en la noche del jueves 13 en RTVE.

Un programa perpetrado para denunciar la situación y protocolos de la pandemia en la Comunidad de Madrid, obviando 16 autonomías más y 40 millones de espectadores. Por ello, Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado tajante con la "obsesión" de Sánchez por Madrid con el "despliegue sin precedentes" del ente público.

"Toda esta inversión de la verdad es lamentable y demuestra la poca humanidad y una obsesión sin cuartel de Pedro Sánchez con la Comunidad de Madrid. Que la televisión pública de RTVE dé un despliegue sin precedentes que sigue hoy durante el día, hasta con directos por distintas ubicaciones de Madrid, para intentar seguir retorciendo el dolor de familias…".

"Muchas nos han llamado y nos han escrito para decir que “por favor que dejen de utilizar a mi abuela o a mi padre porque nosotros no estamos en esto porque fueron atendidos perfectamente con la mayor profesionalidad y humanidad en su residencia o en el hospital”… pues te da tamaño de la dimensión".

"Que mientras un pueblo unido, el español y el de Madrid era solidario, estaba entristecido, sufriendo ese tremendo golpe, había otros que estaban a apuntarse en fallecidos, además de hacer despliegues mediáticos que fueron tremendamente duros contra Madrid, los de la bomba vírica o Madrid la que contamina y además entorpeciendo porque tomaron decisiones mucho más tarde, nos frenaron las nuestras…".

"Creo que lo de echarse muertos, lo he dicho estos años, es lo peor que se puede hacer porque si yo me responsabilizo o a mí se me responsabiliza de una cifra que se han inventado y que ayer tuvieron que reconocer en todos esos especiales que no fueron 7.000… por qué entonces Pedro Sánchez no se responsabiliza de las suyas, que pueden estar es que ni lo saben ni siquiera, entre 120.000 a 130.000", señalaba Ayuso.

"¿Estamos en eso? ¿España 5 años más tarde está en eso o es mejor recordar los ejemplos de solidaridad y, sobre todo, como Madrid ha resurgido, que está en el mejor momento de su historia, que fue un ejemplo para el mundo y quizás lo que les duele es que nosotros después fuimos a unas urnas y pasamos de 30 escaños a 65, una subida nunca vista en España en la historia de España", remató la presidenta en los micrófonos de la Cadena Cope.