Ayuso, sobre el borrado de los mensajes del fiscal general: "No me sorprende, Sánchez se mofaba de la Guardia Civil"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha comentado el informe de la UCO advirtiendo que el borrado de mensajes de García Ortiz "no me sorprende, Sánchez se mofaba de la Guardia Civil". "Han estirado una posible multa de Hacienda a categoría de operación de Estado contra un particular".

Así lo ha trasladado este lunes desde el Hospital Puerta del Hierro de Majadahonda después de que la Unidad Central Operativa haya indicado que los mensajes de WhatsApp del teléfono móvil del fiscal general del Estado se borraron "hasta dos veces" el pasado 16 de octubre, mismo día que el Tribunal Supremo le abrió causa.

"Es algo que no me sorprende. Ya vi cómo el presidente se mofaba del trabajo de la Guardia Civil y de sus agentes y sobre todo, por eso, no me esperaba otra cosa. Llevamos más de un año con este asunto de una posible multa de Hacienda estirada hasta una operación de Estado", ha criticado la dirigente autonómica en declaraciones a los periodistas.

Así, ha reprochado que todos los estamentos del Gobierno estén operando "al unísono y de manera organizada contra un particular, un ciudadano particular por tener una relación sentimental con un adversario político del presidente del Gobierno", en relación a la investigación fiscal sobre su pareja, Alberto González Amador.

Al hilo, Díaz Ayuso ha subrayado que la sensación es que el Gobierno no está "para gobernar España y para estar con sus problemas reales" sino para "carcomer las instituciones, los contrapesos, los contrapoderes y autoamnistiarse en caso de que sean condenados como están haciendo con los señores del procés y con los EREs de Andalucía".

Díaz Ayuso rechaza la intervención en la vivienda

Isabel Díaz Ayuso, tras visitar el Hospital público Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, además de comentar el informe de la UCO, ha hablado sobre las políticas de vivienda del Gobierno central.

"Con respecto a la intervención de la vivienda, volvemos a insistir: estas no son las recetas. Quiero recordar que desde que gobierna Pedro Sánchez la vivienda ha subido en España un 35,1% en la Comunidad de Madrid y un 37,8 en España. No deja de subir la vivienda en todo el país y pienso que intervenir las viviendas no es la solución", empezó explicando Díaz Ayuso.

"Sé que suena muy bonito lo de intervenir, pero no funciona. Si así fuera, pues claro que lo haríamos, nadie quiere molestar y nadie quiere ir contra la vivienda, todo lo contrario, pero este es un desafío nacional que sólo funcionará si aplicamos las recetas que decimos entre todos: bajadas masivas de impuestos, facilitar que se pueda construir vivienda, ayudar a los jóvenes, avalarles, hacer políticas sensatas y no atacar al propietario, que no es el culpable".

"Por eso, cuando uno interviene la vivienda siempre el mercado se va hundiendo y, por eso, desde que estaban gobernando los socialistas en toda España, con esas leyes va todo a mucho peor Nosotros defendemos construir más vivienda, liberar suelo, dar avales, facilitar la compra y, sobre todo, dar seguridad jurídica, que quien ocupa una casa, en 24 horas está fuera de esa casa", remataba la presidenta regional.