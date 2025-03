Ayuso asegura que Sánchez pretende "comprar voluntades" con la condonación de la deuda

El Pleno de la Asamblea de Madrid ha estado marcado por la condonación de la deuda a Cataluña, la nueva pieza abierta contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y la reivindicación del feminismo en la previa de la manifestación del 8-M.

Los diferentes grupos parlamentarios han preguntado a Díaz Ayuso y sus consejeros sobre los diferentes temas de actualidad. Los choques más llamativos han sido con el PSM a propósito de la quita de deuda a Cataluña.

Tras el turno de Mar Espinar, portavoz de los socialistas madrileños, la presidenta madrileña ha vuelto a censurar que el Gobierno de la nación esté fabricando una "nación paralegal" con "la historia y con el futuro de todos los españoles" en Cataluña.

"En el momento en el que crean fronteras, en el momento en el que le dan una Hacienda propia a Cataluña, que no está gobernada por el señor Illa sino por los independentistas, que son los que gobiernan, están rompiendo lo de todos", señaló Ayuso.

"Ahora no les queda para la caja porque tienen que seguir comprando voluntades y pretenden que traguemos con ello, pues va a ser que no… y sabe lo que les digo, que por mucho que intente llevarse para Cataluña no van a conseguir levantarlo mientras esté en manos del socialismo y del independentismo porque son un fraude, una traición y no saben gobernar".

"Lo han demostrado a lo largo de la historia y Madrid estará aquí nuevamente para rescatar a España con el conjunto de las regiones que somos fieles y nos negamos a esta gran traición. Todo lo que están haciendo es una gran estafa, en primer lugar, porque no iba en ningún programa electoral… si es tan bueno para Madrid… ¿por qué no se presentaron ante el pueblo de Madrid y en las elecciones generales hablando de todo esto?", seguía la presidenta.

"¿Así que ahora condenar delitos, amnistiarlos es por la convivencia y quedarnos todos los españoles con la deuda provocada por sus socios independentistas, eso es solidaridad, de verdad, a quién quieren engañar? No cabe mayor traición", finiquitó la 'popular'.

Encontronazo con Vox

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado con ironía este jueves de Vox tras sugerir su portavoz en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, que es islamófila y acusarle de no atreverse a "hacer frente al enemigo del Siglo XXI de la mujer".

"Bueno, es conocido por el mundo entero mi relación con el islam y el amor por la yihad. Se sabe desde los últimos seis años es algo que todos los días traslado amablemente y con pasión", ha ironizado Ayuso en la sesión de control de este jueves en el Pleno de la Cámara autonómica.

Se trataba de una pregunta de Moñino sobre la igualdad de hombres y mujeres para desarrollar su carrera profesional en las mismas condiciones. Ha dedicado prácticamente toda la intervención ha cargar contra la posición de las mujeres en el Islam y contra el resto de partidos afirmando que "el islamismo no necesita venir con porque avanza con cada concesión" suya. De hecho, ha sacado una bandera de la Comunidad de Madrid en la que las siete estrellas de la Osa Mayor eran medias lunas.

Frente a ello, Ayuso ha trasladado que le "sorprende" que no pongan en tela de juicio la igualdad con la que se vive en la Comunidad de Madrid. Ha destacado que en la Cámara de Vallecas tres de cada cuatro portavoces parlamentarios son mujeres y que la región está presidida por una.

"Estamos en una región donde tenemos el mercado laboral más paritario de España, con la mayor tasa de empleo femenino, donde se trabaja por la conciliación, que es el verdadero techo y el freno para que muchas familias, especialmente mujeres, puedan seguir con sus carreras adelante, donde defendemos la maternidad, también la paternidad, donde no enfrentamos por sexos", ha sacado pecho.

Asimismo, ha puesto en valor que por el Día Internacional de la Mujer premiarán, entre otros, a una de las madrileñas que más hijos tiene, quince concretamente, a la primera árbitro de fútbol profesional o a Verdeliss.