Ayuso anuncia que el Parlamento Europeo estudiará la situación del Estado de Derecho en España

Como cada jueves, la Asamblea de Madrid se ha vestido de gala para afrontar el Pleno semanal del periodo de sesiones. Vivienda, justicia social, inmigración, gestión en las residencias o corrupción, el abanico de asuntos de actualidad ha sido amplío.

En el turno de preguntas a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha sido Vox quien ha trasladado el debate sobre el crecimiento demográfico de la región y el peso de la inmigración. Isabel Pérez Moñino ha reprochado al Gobierno regional la llegada de más migrantes irregulares, cuestionando dónde se van a alojar.

La presidenta líder madrileña ha asegurado que en materia de vivienda "ha perjudicado más Vox que la inmigración" al haber paralizado los desarrollos urbanísticos en la capital.

"Lo más ilustrativo es informarle acerca de cuánta vivienda compran los extranjeros en la Comunidad de Madrid, hablamos del 7%", ha cifrado la jefa del Ejecutivo autonómico, remarcando que hay otras zonas de España donde suponen un mayor volumen.

Ayuso ha defendido que hay un "enorme agujero" entre el "precio de la vivienda y los salarios porque la mitad de los mismos se los tragan en impuestos la Administración General del Estado". Considera que hasta que no se bajen los impuestos "de forma masiva" los sueldos "no van a ser competitivos".

“La Comunidad crece un 4% por encima de la media, y el número de madres extranjeras que tienen hijos están a niveles de 2007. Hay decenas de municipios que no han dejado de crecer, pasando de 2.000 habitantes a más de 200.000 en los últimos años", explicó Díaz Ayuso.

Ayuso carga contra el Gobierno central

"Tenemos un Gobierno que va en contra de su capital, impidiéndola crecer. Atacan los patrimonios y empresas, buscando votos fuera de Madrid, este no es su sitio para nada. Expliquen por qué el socio más leal de Pedro Sánchez es Puigdemont y Otegi. Intentan controlar la Fiscalía y el Constitucional", señalaba Ayuso.

"Les anuncio que el Parlamento Europeo ha decidido investigar la situación del Estado de Derecho en España a raíz de los casos más sangrantes que han ocurrido: La “ley Begoña” para socorrer a familiares en apuros, la libertad de los medios de comunicación para denunciarlo y la falta de independencia del Fiscal General imputado por su participación en una operación de Estado contra un rival político".

"Eso es lo que están haciendo. Y las instituciones europeas también tienen que saber que el Gobierno está intentando retorcer las instituciones, el Poder Judicial, intentando manosear el Supremo, sus salas, intentando que el Constitucional sea una sala de casación, es decir, que el Gobierno siempre quede impune porque siempre están ustedes por arriba para salvarles y para amnistiarles… de los ERE de Andalucía, del procés o del pobre fiscal que ahora va de víctima y necesita que le vuelvan a indultar como todas las personas que le rodean", finalizó la presidenta.

Críticas a Más Madrid y PSM por las residencias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a la izquierda de estar "enferma de sectarismo" y de "retorcer el dolor de las víctimas" de las residencias de mayores en la primera ola del Covid-19.

Lo ha asegurado en la sesión de control del Pleno de la Asamblea ante una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en la que le ha afeado los mensajes de su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, este fin de semana en sus redes sociales en las que cuestionó el testimonio de una familiar de uno de los muertos.

"Las residencias no les importaron tampoco cuando yo les he traído casos personales de víctimas que dicen que les dejen en paz y que no les metan en esa marea en la que están todos aquellos rebotados que se han quedado fuera de este partido y de este partido", ha cargado señalando las bancadas de Más Madrid y PSOE.

Al hilo, ha censurado que la izquierda no hable de los fallecidos en Navarra, La Rioja, Valencia o Castilla-La Manca, ya que allí gobernaban cuando estalló la pandemia. "No, ninguna humanidad", ha espetado, afirmando a continuación que en estas regiones "murieron muchos más mayores", pero que les da igual porque "la ideología lo puede todo cuando se está enfermo de sectarismo".