Armengol niega a Feijóo modificar la fecha del Pleno que coincide con el Congreso del PPE en Valencia

Este martes, el Grupo Popular acudió a la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados con una petición muy explícita para la presidenta, Francina Armengol: que el Pleno que está previsto para la semana del 28 de abril se aplace. Porque coincide en agenda, ni más ni menos, que con la cumbre que el PP europeo celebrará en Valencia.

Se trata de un Congreso que lleva más de un año agendado y al que está previsto que acudan desde la presidenta de la Comisión, Úrsula Von der Leyen, hasta catorce primeros ministros europeos. Entre otros, el vencedor de las últimas elecciones en Alemania, Friederich Merz. Para más inri, el objetivo de la cita es renovar los cuadros de la formación, que en la actualidad preside otro alemán: Manfred Weber.

Conclusión: Alberto Núñez Feijóo no puede faltar al cónclave de su formación. Es el anfitrión. Tampoco pueden hacerlo otros tantos diputados nacionales, que son compromisarios del partido. Ergo, los que deciden, cuestión no menor, quién será la persona que liderará el PPE -el partido más relevante del Parlamento Europeo- en los próximos años.

De la misma manera, ni el líder popular ni sus colegas de bancada pueden ausentarse del Hemiciclo, porque le brindarían al Gobierno la posibilidad de ganar votaciones. Y la ubicuidad es un don con el que todavía no cuentan, por lo que tienen que elegir entre estar en un lado u otro.

Ante el requerimiento planteado por el PP de fijar la votación en otro día, la respuesta de la presidenta de la Cámara Baja, según denuncian fuentes de la dirección del partido, ha sido rotunda: “No”.

“La fecha del congreso del PP europeo se fijó hace más de seis meses, cuando no sabíamos el calendario de Plenos. Hemos pedido al Congreso que modifique la fecha y nos dice que no, porque saben que, si Feijóo y otros tantos diputados no acuden al Hemiciclo, pueden ganar votaciones”.

La teoría que tienen en el politburó gallego es que Armengol ha visto abierta una ventana de oportunidad para que el Ejecutivo pueda salir victorioso de un Pleno. Hito que, a estas alturas, va camino de ser como ver nevar en Sevilla, que sucede una vez cada medio siglo.

El cabreo en Génova es monumental: “Pensábamos que nos iban a decir que sí y ahora nos dicen que no. Nos parece una falta de respeto que la Cámara, en aras de una petición del líder del principal grupo, deniegue aplazar una votación”.

Especialmente, añaden, cuando el Gobierno, más pronto que tarde, acabará necesitando el concurso del PP para sacar adelante, por ejemplo, “el gasto en defensa” que demanda Europa en el contexto geopolítico actual. Así que advierten: “Que nos impidan vernos con los primeros ministros europeos nos complica la relación con el Gobierno”.

Las citadas fuentes, en conversaciones con este periódico, aseguran que Armengol ni siquiera ha ofrecido a Feijóo y el resto de diputados que tendrán que acudir a Valencia una vía intermedia: el voto telemático. Y el temor en Génova es que el PSOE trate de llevar al Pleno que coincide con el congreso del PP europeo iniciativas que no cuentan con el respaldo mayoritario de los grupos, como el traspaso de las competencias migratorias a Cataluña.

Según la agenda prevista, el congreso del PP europeo comenzará en la tarde del martes 29 de abril con un saludo de bienvenida y una posterior cena en la que Feijóo tendrá que estar presente. Ese mismo día, arrancará el Pleno ordinario en la Carrera de San Jerónimo. La mañana siguiente, la del miércoles, tendrá lugar la tradicional sesión de control y las votaciones. Justo cuando Feijóo, cita obligada, tiene que participar en un desayuno previo a la clausura del congreso. “Pueden meter todas las votaciones en ese momento porque nuestros diputados no podrían votar”, auguran los populares.

En definitiva, en la cúpula popular aseguran que Armengol, acostumbrada a la ausencia permanente de los ministros en la bancada azul, ahora no está dispuesta a hacer una excepción con el líder de la oposición porque “quiere utilizar el congreso del PPE para que Feijóo no pueda preguntar a Sánchez” y, sobre todo, para que el Gobierno pueda cosechar un triunfo parlamentario.