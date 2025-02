La amenaza velada del fiscal general a PP y Vox: "Imagínense que yo tuviese datos de ustedes y se filtrasen"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido este martes el borrado de su teléfono móvil y de su cuenta de correo electrónico en la comisión de Justicia del Senado. El máximo representante del ministerio público lo ha hecho mediante una amenaza velada a PP y Vox, que le habían reprochado su actitud, diciéndoles que “imagínense que yo tuviera en mi terminal los datos de ustedes o de algunos de sus familiares y se filtrasen”.

García Ortiz, que ha acudido a la Cámara alta para presentar la memoria de la Fiscalía del año 2024, ha reiterado que tenía derecho y obligación de borrar los chats y correos de sus dispositivos para proteger los datos de los que es "custodio". "Por lo tanto, borro tanto porque es mi derecho a disponer de mi intimidad, como porque cumplo las previsiones legales para proteger mis datos y los datos de los que soy custodio", ha explicado.

Así, ha insistido en que borra "regularmente" los datos contenidos en su teléfono móvil, al tiempo que ha aclarado que su cuenta personal de correo electrónico no la borró al calor del inicio de las pesquisas en su contra, el pasado octubre, sino "el 27 o el 28 de diciembre" ante "el acoso" que asegura haber vivido después de que se revelaran sus datos personales.

Se niega a dimitir

García Ortiz, pese a las múltiples peticiones por parte de la oposición, se niega a renunciar al cargo. El fiscal ha asegurado que le sería "mucho más cómodo" dimitir pero que no lo hace porque cree que eso dejaría en una situación de "debilidad" a la Fiscalía y a quien le suceda en el cargo, advirtiendo de que esta brecha sería utilizada por fenómenos criminales como el terrorismo o el narcotráfico.

"Desde el punto de vista personal, para mí sería más cómodo marcharme" ha verbalizado, antes de decir que "yo no me aferro a ningún cargo". García Ortiz ha defendido que "yo creo en la institución que defiendo y por eso me quedo en ella".

El jefe del Ministerio Público se ha mostrado seguro de que, si dimitiera, "estaría haciendo una concesión a los delincuentes, una concesión a otras personas", y "y eso sí podría colocar a la Fiscalía General en una situación de debilidad".

Defensa de la fiscalía

El fiscal general ha asegurado que "ante el riesgo de dispersión interpretativa" se debe "poner en valor la encomiable labor que realiza la Fiscalía en la unificación de la interpretación del ordenamiento jurídico" para la "aplicación igualitaria de la ley, a la espera de la labor unificadora que le corresponde al Tribunal Supremo".

Con todo, ha indicado que "la igualdad, la justicia y la seguridad jurídica son presupuestos de un Estado de Derecho" y de "valores" que a las instituciones, incluida la Fiscalía, les corresponde "preservar". García Ortiz ha afirmado que la institución que dirige está "siempre abierta a cambios y a asumir nuevos retos para mejorar la eficacia de la justicia y la prestación del mejor servicio público, en una fascinante y compleja España, plural y democrática".