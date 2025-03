Actividad bajo mínimos en el Congreso por la fragilidad de Sánchez para sacar adelante iniciativas

En el Congreso de los Diputados comienza a ser habitual una imagen que, en legislaturas anteriores, no era nada habitual. Los miércoles, al filo del mediodía, un puñado de diputados atraviesan la verja de la Carrera de San Jerónimo con sus maletas a cuestas. Todavía quedan dos días para que acabe la semana laboral, pero ellos ya han dado por concluidas las tareas principales y regresan a sus hogares para atender a otras cuestiones, como las orgánicas de partido.

No estamos hablando de un ensayo del grupo de Sumar para aplicar una súper reducción de la jornada laboral en España, aún más drástica de la que ya han aprobado en el Consejo de Ministros. No. Son aquellos diputados que, finalizado el Pleno, no tienen más labores que desempeñar en la Cámara en lo que resta de semana, como sí ocurre a algunas de sus señorías con el trabajo de las comisiones.

Desde las elecciones del 23-J, la actividad parlamentaria se encuentra bajo mínimos. Por primera vez en democracia, lo que se ha convertido en una excepción es que se celebre una sesión plenaria en jueves, día que tradicionalmente reservaba el Gobierno para votar sus iniciativas: decretos y proyectos de ley.

No obstante, desde que se constituyeron las Cortes en agosto de 2023, los diputados han acudido al Hemiciclo un total de 20 jueves. Cuatro de ellos, para cuestiones extraordinarias: la reforma del Reglamento, una sesión de investidura y las dos votaciones de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tras el acuerdo que sellaron PP y PSOE para renovar los vocales del CGPJ.

La ausencia de una mayoría sólida que permita legislar al Gobierno se ha traducido en una merma ostensible de las iniciativas parlamentarias que aterrizan en las Cortes, lo que ha llevado a Francina Armengol a acortar una buena parte de los Plenos que se celebran cada mes a dos días: martes y miércoles. Desde que arrancó la legislatura, hay contabilizados cuatro meses en los que el jueves no ha figurado con actividad alguna en el Hemiciclo: diciembre de 2023, abril y octubre de 2024 y febrero de 2025. Este mes de marzo, se han celebrado dos Plenos los jueves: el del 13 y el 20.

"Sin leyes ni Presupuestos"

"Que no haya Pleno los jueves es muy anómalo" opina un diputado. "Un Gobierno sin leyes ni Presupuestos", sintetiza otro. Incluso entre los grupos del mal llamado bloque progresista son conscientes de que la actividad ha caído empicada en esta legislatura.

Fue el pasado mes de septiembre cuando el presidente del Gobierno, asediado por la fragilidad parlamentaria, proclamó que su intención era gobernar "sin el concurso del legislativo". Una afirmación que escandalizó a propios y ajenos. Lejos de dar marcha atrás, esta semana ha escalado un peldaño más y ha confirmado que desiste de su obligación constitucional de presentar Presupuestos para este año.

Además, ante las distintas alianzas que se fraguan entre diferentes grupos en la Cámara, la mayoría de PSOE y Sumar que controla la mesa maniobra para frenar iniciativas que no son del gusto de Sánchez. Por ejemplo, a día de hoy 21 textos del PP, cinco de ellos procedentes del Senado, permanecen en un arcón.

Para más inri, por primera vez en 48 años, el Congreso decidió esta semana –el pasado jueves- vetar unas enmiendas del Senado. Un episodio que aboca a un nuevo conflicto en el Tribunal Constitucional.

Todo surge a partir de la reforma de la cadena alimentaria promovida por el Gobierno. Cuando el texto llegó a la Cámara Alta, PP, Junts y ERC lograron introducir una serie de modificaciones. Entre ellas, una rebaja del IVA para los productos de primera necesidad promovida por los populares. En su regreso a la Cámara Baja, el Ejecutivo estableció un veto a las enmiendas porque afectaba al Presupuesto. Y la Mesa, obedeció sin rechistar. A pesar de la negativa del secretario general de la Cámara, Fernando Galindo, que recordó la doctrina del TC.

El episodio del jueves fue la gota que colmó el vaso. El golpe de mano de PSOE y Sumar en la mesa provocó la ira del PP, que denuncia que "desde el inicio de la legislatura, y con la colaboración necesaria de Armengol, el Gobierno no ha dejado de retorcer, vulnerar e incumplir el trámite parlamentario y los procedimientos establecidos en el Reglamento, así como menoscabar la función legislativa del Senado". Un desprecio que la formación de Alberto Núñez Feijóo considera "obsceno" y que evidencia que Sánchez "está decidido a gobernar de espaldas a las Cortes Generales para intentar camuflar su evidente debilidad parlamentaria y su manifiesta incapacidad para aglutinar mayorías que le permitan sacar leyes adelante".