El PP mantiene un "canal abierto" con el Gobierno pero ve difícil pactar el decreto antiaranceles

No todo está perdido. Aunque, a estas alturas, resulta difícil atisbar que las negociaciones que mantienen el Gobierno y el Partido Popular para el primer decreto antiaranceles puedan llegar a buen puerto. Por lo pronto "hay un canal abierto" entre ambas partes. Ya es algo. Es decir, se mantiene la interlocución entre Carlos Cuerpo, ministro de Economía, y Juan Bravo, vicesecretario del ramo. Pero en Génova enfrían las expectativas de ratificar un acuerdo, porque creen que el anuncio de Junts el pasado martes ha marcado un punto de inflexión.

Fuentes de la cúpula popular creen que la querencia natural de Pedro Sánchez es la de privilegiar a sus socios independentistas y que, esta vez, no iba a ser menos. No obstante, el Gobierno ha negado cualquier tipo de alianza con el partido de Carles Puigdemont en el primer paquete para hacer frente a la guerra comercial de Estados Unidos.

Ayer mismo, una de las condiciones que el PP fijó para no romper unilateralmente las conversaciones con el Gobierno era un desmarque claro y rotundo de Junts. Y tanto María Jesús Montero como el resto de ministros, durante la sesión de control, reiteraron una y otra vez que no se había cedido nada a Junts para privilegiar Cataluña, como presumió un día antes el portavoz adjunto del partido secesionista en el Congreso de los Diputados.

Después de dos jornadas de un ruido excesivo, el PP ha decidido dejar en el aire el apoyo al decreto y ha enfriado el optimismo con el que iniciaron los contactos. "El tiempo demostrará si tienen acuerdos con privilegios o no", zanja un destacado dirigente de la formación. "Es preocupante lo que anunció Junts: que van a buscar beneficiar a unos sobre otros. No exportan territorios, exportan las empresas y nosotros vamos a exigir igualdad para las empresas, tengan donde tengan el CIF", añade.

Feijóo aleja el acuerdo

Para tratar de añadir presión sobre el PP, el Gobierno recalcó este miércoles que bastaba con leer la norma publicada en el BOE para concluir que lo que dice Junts no es más que un canto de sirena. Pero Alberto Núñez Feijóo no lo ve así. Una vez leído el contenido del decreto (que se publicó ayer en el BOE) el presidente popular dijo que no tenía "ninguna duda" de que el separatismo había logrado su objetivo.

Tras denunciar una "negociación encubierta", alertó de la existencia de una disposición adicional segunda con un "criterio territorial" que podía "dotar de arbitrariedad y confusión" para el reparto de ayudas. Y eso, apostilló, el PP no puede compartirlo. "¿Qué tiene que ver el territorio con las empresas afectadas? Las empresas afectadas son españolas actúen en el territorio que actúen, nada que ver con el criterio de facturación y exportación", declaró.

En una comparecencia desde Bruselas, donde -como publicó en exclusiva este diario, acudió para entrevistarse con Úrsula Von der Leyen-, el jefe de la oposición advirtió al Gobierno: "Hoy no estamos más cerca que ayer en la posibilidad de apoyar este decreto, que es un parche y no una solución". Feijóo lamentó "carencias de fondo y forma" en el decreto antiaranceles. En primer lugar, porque ninguna de las peticiones cardinales del PP "han sido aceptadas". Y, en segundo lugar, porque el Gobierno juega a dos bandas. El regodeo de Junts ha sentado peor que mal en Génova.

Desde que estalló la crisis arancelaria, el PP ha tendido la mano al Gobierno para alumbrar una solución conjunta. A diferencia de otras ocasiones, el politburó gallego celebró que el ministro Cuerpo en seguida se puso en contacto con Juan Bravo para ir informándole de la respuesta que se estaba fraguando en la Moncloa. En estos días, el contacto entre ambos ha sido continuo, con llamadas, intercambio de documentos y un tono en las conversaciones que las dos partes califican como "constructivo". No obstante, la negativa del Ejecutivo a incorporar en el decreto las principales reclamaciones de los populares ya irritó a Feijóo, que ahora amenaza con dar un portazo.

Otra vez más, el PP se encuentra en una encrucijada. Un acuerdo con el Gobierno, si se confirma la cesión de la que Junts presume, sería letal para Feijóo. De la misma manera, en Génova temen que un descuelge del pacto y un voto en contra al decreto sirva de munición al Gobierno para acusar al PP de perjudicar los intereses de los españoles. Por lo pronto, la dirección popular ya prepara el relato para el segundo de los escenarios. El último mensaje de Feijóo se inclina más bien por la ruptura que por el acuerdo.