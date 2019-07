Seis policías sufrieron una encerrona de dos horas por evitar un "intento de agresión" a Cs en el Orgullo

Seis policías estuvieron "dos horas privados de su libertad ambulatoria" tras socorrer a la comitiva de Ciudadanos en el Orgullo, según apuntan fuentes del sindicato Unión Federal de Policía a Vozpópuli.

En un primer momento, cuatro policías, de la Brigada Provincial de Información que estaban de servicio el pasado sábado durante la manifestación, vieron un "altercado" que se estaba generando en torno al grupo de militantes naranjas y acudió en su socorro para montar un cordón alrededor de ellos.

"Pidieron ayuda y les enviaron dos policías más", asegura Serafín Giraldo, portavoz de la UFP a este medio. "Volaban botellas de agua, se profirieron insultos contra el grupo Cs y hubo un conato de agresión de una persona que los policías sofocaron y neutralizaron. Están ahí los vídeos. Lo más grave, en cualquier caso, es que estuvieron dos horas sin poder moverse de ahí, privados de su libertad ambulatoria".

🛑 Este fin de semana hemos visto escenas inaceptables de agresiones contra cargos y simpatizantes de Cs.⚠️ Todo ello después de que el ministro de Interior de Sánchez, en vez de protegernos, nos pusiera en la diana. Una actitud sectaria por la que debe dimitir #MarlaskaDimisiónpic.twitter.com/3FqKmj1QQ7 — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) July 8, 2019

Después de que El País publicara este martes un informe policial según el cual los naranjas no siguieron las instrucciones policiales y no se produjeron agresiones físicas, desde la UPF se han limitado a decir que "no entraremos a valorar el dispositivo porque no nos corresponde".

"Lo que nos toca decir es que seis policías vivieron una situación que no tenían que soportar", esgrime Giraldo.