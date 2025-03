Policías y guardias civiles claman contra Marlaska: "Puigdemont es el nuevo ministro del Interior"

Continua la ofensiva de las Fuerzas y Seguridad del Estado contra la cesión de competencias en materia de inmigración y fronteras a Cataluña. Decenas de policías nacionales y guardias civiles se han dado cita este miércoles junto al Congreso de los Diputados para protestar contra esta "ilegalidad" consentida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha reiterado en la cámara baja que "no hay cesión del control migratorio" en el acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts

La Plataforma por una jubilación digna y la plena equiparación salarial, que reúne a la mayoría de sindicatos de Policía Nacional y asociaciones de Guardia Civil, ha cargado contra Marlaska por ponerse "de perfil", "encubrir" a los independentistas, hacer "dejación de funciones" y dejar desprotegidos a los agentes "ante quienes desafían el orden constitucional". Los agentes exigen al ministro "claridad y contundencia en su respaldo a la legalidad y a la Policía del Estado".

"Puigdemont es el nuevo ministro del Interior", han criticado algunos de ellos por la Proposición de Ley registrada por el PSOE y Junts para la "delegación" de competencias en materia de inmigración y fronteras a la Generalitat de Cataluña. Los agentes han recibido el respaldo de los grupos parlamentarios de PP y Vox, que han salido del Congreso para acompañarles. El líder PP, Alberto Núñez Feijóo, que ya recibió a los sindicatos y asociaciones el pasado lunes, ha resaltado que la seguridad pasa por no desmantelar el control de fronteras ni de la inmigración, por lo que, a su juicio, el pacto "es malo para Cataluña y, por supuesto, malo para el conjunto de la soberanía nacional".

En primera línea de la concentración han colocado dos maniquíes, uno con el rostro de Pedro Sánchez y el uniforme de la Guardia Civil, y el otro con la cara de Carles Puigdemont y la vestimenta de la Policía Nacional. Los portavoces de la plataforma convocante, Mónica Gracia (SUP) y Juan Fernández (AUGC), han leído un manifiesto en el que han expresado su confrontación con el Gobierno por "vulnerar las leyes, ceder a chantajes partidistas y arriesgar la seguridad nacional". Ambos han advertido de que "si no se pone freno a esto" serán los propios agentes y sus apoyos quienes acabarán con lo que califican como una "locura". Además, amenazan con acudir a los tribunales en caso de que el proyecto salga adelante.

"No lo vamos a permitir"

Los representantes de los funcionarios han reiterado que el acuerdo es "ilegal" y sólo cede a los deseos de los "separatistas". "Esta cesión o delegación ilegal (nos da igual cómo la llamen), además de una vergüenza es un peligro innecesario para el pueblo español y para toda Europa. No vamos a permitir que se le arrebate un derecho fundamental a la ciudadanía como es la seguridad. No vamos a ceder de ninguna manera en el cumplimiento de nuestro deber", han advertido. Respecto a la asunción de competencias en materia de control de fronteras por parte de los Mossos d'Esquadra, han criticado que "un cuerpo policial autonómico no puede ni debe arrogarse las funciones que, constitucionalmente, corresponden exclusivamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".