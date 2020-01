El exjefe de la Policía declara que Rajoy se quejó ante Fernández Díaz por "tratar mal" a Villarejo

El ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino ha declarado en el caso Tándem este martes que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy recriminó al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por "tratar mal" al excomisario José Manuel Villarejo, según explican a Vozpópuli fuentes presentes en el testimonio, que completan que el titular de Interior se lo comunicó al propio Pino.

Ante esta aseveración, el magistrado Manuel García Castellón, el instructor del caso Villarejo, preguntó a Pino si consideraba que Fernández Díaz corroboraría estos hechos, ante lo que el exDAO aseguró que entendía que sí.

La supuesta queja de Mariano Rajoy se produjo, siempre según las fuentes consultadas, después de que Pino reclamara que se apartara de la Policía a Villarejo, pero también al comisario Marcelino Martín Blas. Sin embargo, Pino lamentó que a este último se le dio "una patada para arriba". En el mismo sentido, Villarejo tampoco fue defenestrado, ya que continuó en su puesto.

"El Dios en el Olimpo"

Sin embargo, este testimonio no convenció al instructor, quién según las fuentes citadas interpeló a Eugenio Pino del motivo por el que pese a ser "el Dios en el Olimpo de la Policía", no se le habría hecho caso y no se hubiera apartado a Villarejo y Martín Blas.

Entre las operaciones realizadas por Villarejo sin aval policial, según Pino, estarían las reuniones mantenidas por el excomisario con Jordi Pujol y con el empresario Javier de la Rosa, que supuestamente no conocía el ex director adjunto operativo.

Por otra parte, el imputado también rechazó haber autorizado al cabecilla del clan policial que utilizara sus empresas, aunque sin embargo sí reconoció que se utilizaron en casos esporádicos, como por ejemplo para que un policía pudiera hacerse pasar por periodista o abogado.