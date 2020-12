El jefe de Policía con el PP dice que avisó al CNI que Villarejo tenía grabada a Corinna

Eugenio Pino, el que fuera máximo mando de la Policía durante casi todo el mandato de Mariano Rajoy, ha comparecido una vez más en la Audiencia Nacional. El comisario principal, ya jubilado, ha visitado varios de los juzgados de ese edificio en los últimos años para dar explicaciones de sus actividades. Este lunes ha acudido como investigado en el caso Kitchen y ha asegurado que él advirtió al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de que su subordinado más polémico, José Manuel Villarejo, tenía grabaciones con Corinna Larsen, la examante del rey Juan Carlos I.

Según fuentes presentes en la declaración que ha prestado ante el juez Manuel García Castellón, Pino ha dicho que informó al entonces responsable del CNI, Félix Sanz Roldán, de la existencia de las cintas de Corinna que terminaron viendo la luz el verano de 2018. Esta explicación del mando policial se produce después de que hayan trascendido unos mensajes entre él y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, también imputado por los seguimientos al extesorero del PP, Luis Bárcenas.

Según publicó ABC, Pino le trasladaba la tesis de que todo el caso Villarejo que explotó con la operación Tándem y el arresto del comisario en noviembre de 2017 fue una maniobra del CNI para recuperar las cintas y proteger al rey emérito. Esa versión tiene que ver con la guerra abierta que mantenían el propio Villarejo con Sanz Roldán, persona de la estrecha confianza del monarca. Esa disputa es la que llevó al policía a viajar a Londres en 2015 para grabar a Corinna Larsen y atesorar una munición sensible de cara a ese enfrentamiento.

Las cintas de Corinna y la investigación al Emérito

Las difusión del contenido de las cintas de Corinna son el origen, previo paso por una investigación en Suiza, de las líneas de investigación abiertas en la Fiscalía del Tribunal Supremo que afectan a las finanzas del exjefe del Estado y el dinero en paraísos fiscales del extranjero. Pino ha dicho que contactó en dos ocasiones con Sanz Roldán cuando se percató del enfrentamiento que existía. Le advirtió del material que tenía en su poder su subordinado y el daño que podía general a la monarquía.

En sus respuestas, Pino ha vuelto a implicar a su jefe directo, el exjefe superior de la Policía, Ignacio Cosidó. Ha insistido en que estaba al corriente de todo, según las fuentes consultadas. En el sumario del caso no aparece ninguna referencia a su posible participación en la causa. Por su parte, Pino ha afirmado que él nunca habló con el exministro Jorge Fernández Díaz sobre el operativo desplegado en torno a Bárcenas y su entorno.

En otro momento de su declaración, Pino aseguró que las personas que controlaban los movimientos de Villarejo y ejercían influencia sobre él eran la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. A este último le ha llamado “el maridísimo”. La Fiscalía anticorrupción pidió hace meses la imputación de ambos, pero el juez de momento lo ha denegado. En el marco de la macrocausa sobre Villarejo constan audios grabados por el propio Villarejo del año 2009 en los que ofrece sus servicios a De Cospedal en la misma sede nacional del PP.

Mensajes "de arriba a abajo"

Este lunes también estaba citado en la Audiencia Nacional el excomisario Enrique García Castaño, conocido como el Gordo en las esferas policiales. Presente en varias de las piezas que engloban el caso Villarejo, fue preguntado acerca de su conocimiento sobre los mensajes entre el exministro Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado Francisco Martínez, ambos investigados en el caso.

Son una serie de mensajes atribuidos a Fernández Díaz que obran en el sumario y que Martínez llevó ante un notario para demostrar que su exjefe estaba al tanto de la operación. Lo hizo por despecho al interpretar que el exministro trataba de ponerse de perfil ante las informaciones que iban saliendo en la prensa sobre el caso Kitchen. Posteriormente, Martínez no descartó que el exministro se hubiese limitado a reenviar unos mensajes que le hubiese mandado otra persona.

Fernández Díaz niega conocer esos mensajes, lo que ha derivado en una subtrama en torno a si los mensajes son reales o manipulados. Con tal fin, el juez citó el mes pasado a ambos exmandos de Interior a un careo en su despacho. También este lunes a los notarios a los que acudió el exsecretario de Estado y a García Castaño, quien aseveró que esos esos SMS se enviaron “de arriba a abajo”, según las fuentes presentes en el interrogatorio.

El exmando policial, que antes de entrar en la declaración afirmó que nunca tuvo el número de teléfono del ministro, se desmarcó del envío y añadió que por el lenguaje utilizado no podía ser de un policía, sino de “arriba”. A su juicio, o los escribió el ministro o a él se los mandó otra persona, pero no un uniformado. No precisó más ni apuntó a ninguna identidad concreta durante su interrogatorio, que se extendió por un tiempo de 20 minutos.