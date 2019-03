La Policía se une al lenguaje inclusivo: recomienda utilizar "la persona" en vez del masculino

La guía de lenguaje inclusivo que ha presentado este jueves la Policía Nacional desaconseja el uso sistemático de términos masculinos ofreciendo alternativas como "la persona que ejerce la jefatura de servicio", en lugar de "el jefe de servicio", o "la plantilla policial" o "funcionariado", y no "los funcionarios".

El documento, consultado por Europa Press, ha sido elaborado por la Oficina Nacional para la Igualdad de Género (ONIG), órgano dentro de la Subdirección General del Gabinete Técnico encargado de impulsar la igualdad "real y efectiva" desde su creación en febrero de 2018. Entre las recomendaciones, se desaconseja el uso de símbolos como la arroba o la "sobrecarga" de expresiones como "estimadas/os compañeras/os".

"Si se opta por transcribir ambos términos, el masculino no debe anteponerse siempre al femenino, siendo recomendable que ambos se alternen durante el escrito", recoge el documento en referencia al uso de la barra en los textos largos.

Uso de plurales masculinos

La guía alude al uso de plurales masculinos como nombres colectivos y fija que los funcionarios se sustituyan por "personal funcionario", "funcionariado" o "plantilla policial", poniendo de ejemplo otros casos como alumnado, profesorado, mando, ciudadanía o vecindario. Sobre el uso de pronombres masculinos, se dice que "aquel, el que, uno, alguno" se sustituyan por "alguien, cualquiera, quien".

"A menudo se puedo omitir la referencia al sujeto sin afectar al sentido del mensaje", recoge el folleto de la Policía Nacional, que pide sustituir la construcción de sujeto-verbo-predicado. El ejemplo es el siguiente: "Los funcionarios actuantes deberán cumplimentar el impreso" por "se deberá cumplimentar el impreso".

En los documentos abiertos en los que se desconoce el sexo de la persona destinataria, la Policía Nacional recomienda como "adecuado" contemplar ambos sexos conjuntamente o bien optar por el nombre del órgano administrativo: "Sr. Director General/Sra. Directora General" o, en su defecto, "Dirección General".

Respecto a las categorías en Policía Nacional, el documento refleja que lo correcto es hablar en el caso de mujeres de la comisaria principal, la inspectora jefa o la policía; y lo mismo para los puestos de trabajo: la directora adjunta operativa, la jefa de brigada o la jefa de sección.

"Se desaconseja el uso sistemático de términosmasculinos", recoge la guía, que propone en su lugar términos alternativos como "la persona responsable de..." (y no "el responsable de"); "quien sea responsable de la instrucción..." (y no "el instructor de las diligencias") o "quien esté actuando" (y no "el agente actuante").

"El nuevodocumento, propio y sencillo, pretende unificar criterios y servir como referencia en la forma de expresión de los documentos que constituyen la producción normativa de la Institución con un claro objetivo", según la Policía Nacional, "orientar el uso cotidiano del lenguaje inclusivo".

9.063 mujeres en la Policía, el 8% mandos

La guía se ha difundido tras el acto de este jueves en el Complejo Policial de Canillas de Madrid, que ha contado con la intervención del director general, Francisco Pardo, y las subdirectoras y comisarias principales Pilar Allúe y Eulalia González.

La Policía explica que entiende como lenguaje inclusivo "adaptar el lenguaje para dar mayor visibilidad a la presencia laboral de la mujer, sobre todo en aquellas áreas de trabajo donde su proporción con respecto a los hombres ha sido históricamente escasa, como es el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

En el acto se ha explicado que en la actualidad hay 9.063 policías mujeres (el 14,2% del total) en la Policía, de las que el 8% ocupan puestos en la escala de mando. La comisaria Allúe ha explicado que en la actualidad son 35 las mujeres que ocupan puestos de responsabilidad en la escala de mando y ha recordado a las "pioneras" que hace "21 años y tres meses" comenzaron a ser nombradas comisarias. Son siete las mujeres que ocupan este rango en la escala de mando, aunque ha dicho que próximamente se sumarán otras dos.

Entre las comisarias principales presentes en el acto estaba Pilar Marcos, responsable de la seguridad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "probablemente la mujer con más poder" dentro de la Policía, en palabras del director general, Francisco Pardo, quien se ha felicitado por la "inercia positiva" en el acceso de la mujer y su progresiva incorporación a la escala ejecutiva, gracias al "rigor, competencia y profesionalidad".

Pardo ha llamado a acabar con los "estereotipos sexistas" y ha resaltado la importancia de la guía de lenguaje no sexista porque, ha dicho, "las palabras importan mucho". Ha recordado datos como que en la Escuela de Ávila de nuevos alumnos el 24,5% son mujeres y que en la última oposición para acceder a la escala ejecutiva ellas representaban el 40%.