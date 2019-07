La Policía podrá seguir investigando a la cúpula del Banco Madrid tras el archivo del caso

El archivo del caso Banco Madrid no detendrá las pesquisas. La Policía Nacional podrá seguir investigando a la cúpula de la entidad tras el cierre acordado este martes por la Audiencia de Madrid. "Estamos ante un sobreseimiento provisional que, como su nombre indica, es provisorio, temporal y susceptible por tanto de ser revocado si nuevas revelaciones contundentes y claras así lo aconsejaran", han asegurado los magistrados en el auto al que ha tenido acceso Vozpópuli.

El tribunal madrileño ha rechazado así el recurso de la Fiscalía a la resolución en la que el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid dictó el pasado 7 de febrero el archivo provisional de la causa. Los jueces han determinado que en lugar de mantener abierto el caso a la espera de un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, sería más apropiado el sobreseimiento temporal para evitar el transcurso del plazo previsto en la ley y, en consecuencia, "la imposibilidad de seguir adelante con la investigación".

A juicio de los magistrados, el sobreseimiento provisional "permite salvar la limitación temporal" que la ley establece para la instrucción de causas criminales frente al "dislate" que representaría "dejar abierta la causa a la espera de un incierto informe policial".

"Límites territoriales"

De momento, ha insistido el tribunal "no existen motivos racionales para dictar otra resolución que no sea la de confirmar el sobreseimiento provisional", coincidiendo así con la decisión del magistrado instructor. La Audiencia de Madrid ha recordado al Ministerio Fiscal que la investigación debe centrarse en la actividad de Banco Madrid y no en la matriz Banco Privado de Andorra (BPA).

"Estamos hablando de entidades jurídicas diferentes, con diferente personalidad jurídica, no compuesta y dirigida por las mismas personas, con sistemas informáticos diferenciados, que operan en ámbitos territoriales distintos", han subrayado los jueces en el auto.

En este sentido, han insistido a la Fiscalía que la jurisdicción de los tribunales españoles tiene límites territoriales y que no pueden extender su potestad a la investigación de hecho no cometidos en España. "No olvidemos, es un país amigo y hermano, pero independiente", han dicho sobre el Principado de Andorra, sede del BPA.

"Cumplimiento de las prevenciones"

Las investigaciones en el caso Banco Madrid intentaban determinar si por parte de la nueva cúpula directiva de la entidad se había generado una estructura favorecedora de la captación de clientes con la finalidad de blanquear dinero. Tras años de pesquisas, el juez de instrucción dio por probado en su resolución de octubre de 2016 la "existencia de controles" y "el cumplimiento de las prevenciones que en orden al blanqueo de capitales ha de guardar toda entidad bancaria".

La Audiencia de Madrid ha recordado que el perito en sus declaraciones en fase instrucción indicó que los procedimientos del banco eran mejorables, "pero no afirmó que tal sistema de control fuera inexistente y mucho menos lo contrario, es decir, que se favoreciera la captación de capital para el blanqueo".