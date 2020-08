La polémica tras el concierto de Taburete en Marbella: "¡Ni una puta mascarilla!"

El grupo de pop Taburete ha sido duramente criticado tras el concierto del pasado viernes en la gala de Starlite en Marbella, por no cumplir con las medidas en relación al coronavirus. En las imágenes y vídeos del evento se puede apreciar que la mayoría de los asistentes no llevaban mascarilla y no respetaban la distancia de seguridad.

El comportamiento de Willy Bárcenas también ha sido juzgado, ya que, en medio del concierto, el cantante animó a sus fans gritando "¡Ni una puta mascarilla!". Durante toda la gala el grupo no mostró ninguna preocupación por la conducta que estaba teniendo el público.

No obstante, tras el aluvión de críticas, el hijo de Luis Bárcenas ha publicado un vídeo en las redes sociales para explicar que la intención no era alentar a los asistentes a quitarse la mascarilla, sino que pretendía "reprochar" su comportamiento cuando vio que la mayoría de los jóvenes no respetaban las pautas de las autoridades sanitarias.

"Reivindicar una cultura segura"

La industria de la música es una de las más afectadas por esta crisis sanitaria, muchos conciertos y grandes festivales han sido cancelados para evitar cualquier tipo de aglomeración. De esta manera, se han tenido que reinventar para hacer posible la celebración de eventos con la asistencia de público de manera segura.

Artistas como Omar Montes, Lola Índigo, Luis Cepeda, Ricky Merino o Rayden han denunciado la "irresponsabilidad" durante el show de Taburete en Starlite y han usado sus redes para "reivindicar una cultura segura".

"El sector artístico como ya se venía previendo está siendo el más dañado de todos, es una irresponsabilidad que cualquier artista anime a que el público no cumpla las normas de seguridad", ha añadido Lola Índigo en un vídeo en su cuenta de Twitter.

Starlite se defiende de los ataques

Starlite Catalana Occidente, organizador del concierto, aseguró en un comunicado oficial que el festival "es más seguro que cualquier playa o espacio público" y que las "rigurosas medidas de seguridad y protocolos que están implementando son ejemplares".

Además, en su cuenta de Twitter han añadido un vídeo para demostrar que durante el evento se cumplía con todas las medidas de seguridad y alude que los vídeos que se han viralizado en las redes están manipulados.

En este vídeo se puede observar como en el concierto de anoche se mantenía la distancia de seguridad estipulada. Las imágenes tomadas desde otras perspectivas pueden llevar a la confusión. pic.twitter.com/ECnMuCgT2x — Starlite Catalana Occidente (@StarliteCatOcc) August 8, 2020

Desde Starlite Catalana Occidente señalan que "las rigurosas medidas preventivas, organizativas y ejecutivas que está siguiendo la organización son ejemplares".