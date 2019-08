El grave error del Ayuntamiento de Bilbao: "No es sí" en una campaña contra las agresiones sexuales

El Ayuntamiento de Bilbao ha lanzado una nueva campaña contra la violencia machista y las agresiones sexuales y un error gramatical en el mensaje ha provocado la indignación en las redes sociales. En el cartel se lee: "(...) El silencio, no es sí".

Al introducir una coma en mal lugar, el mensaje varía por completo. Así, el cartel ha dado a entender que un 'no' es 'sí' en caso de abusos o agresiones sexuales y, por ello, los usuarios están pidiendo explicaciones al Consistorio para aclarar a qué se debe tal error.

Se entiende que se trata de un fallo debido a que a la derecha del mismo se lee "Las fiestas (Aste Nagusia), libres de agresiones sexistas" y algunos escudan este error en que se haya trabajado a partir del lema en euskera y al traducirlo al castellano se ha mantenido una coma que no debería estar.

El Ayuntamiento bilbaíno ha lanzado un comunicado en el que ha enseñado la imagen de la campaña con el nuevo eslogan. Aseguran que quieren mostrar el "rechazo a las agresiones sexistas" y "sensibilizar a la ciudadanía de la importancia del consentimiento".

Estoy esperando con gran expectación la explicación que dará el Ayuntamiento de Bilbao a la coma de su lema contras las agresiones sexuales. Va a ser difícil explicar que no es un error. pic.twitter.com/c4eWux21AC — César Coca (@cesarcocag) August 7, 2019

Nuevo eslogan de las fiestas de Bilbao

El Consistorio asegura que ha sumado "al extendido y contundente 'no es no' ('ez beti da ez', en euskera), un nuevo lema: 'El silencio no es un sí' ('Baiezkoan bai, bestela ez', en euskera)".

De esta manera, el Ayuntamiento ha escrito bien el eslogan en el comunicado que comparte en su página web y se observa que el mensaje en euskera sí lleva coma.

Las fiestas principales de Bilbao comenzarán el 17 de agosto, sábado, por lo que tienen poco más de una semana para subsanar este error gramatical o en las fiestas aparecerá un mensaje que nada tiene que ver con lo que se quiere expresar.