El Gobierno avanza en su reforma judicial tras el rechazo del Congreso a las enmiendas

El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Vox, Ciudadanos y Junts contra la proposición de ley impulsada por PSOE y Unidas Podemos para impedir que un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) caducado pueda hacer nombramientos discrecionales, en medio de los reproches de la oposición al Gobierno por el carácter urgente que se le ha dado.

El PP y Ciudadanos han criticado, por boca de Carlos Rojas y Edmundo Bal, respectivamente, que el Gobierno haya pedido habilitar el mes de enero en el Congreso para tramitar por la vía urgente cuestiones como la reforma del CGPJ y, en cambio, no lo haya hecho para temas relacionados con la lucha contra la pandemia.

Así, Rojas ha reprochado al Gobierno que "considera urgente un enfrentamiento con el Poder Judicial pero no la situación dramática que está viviendo nuestro país", afeando en concreto que en estos meses no se haya presentado a las Cortes una ley para "dar soporte jurídico" a la lucha contra el coronavirus y que Salvador Illa no haya hecho una última comparecencia antes de dejar el Ministerio de Sanidad.

Uso patrimonialista de las instituciones

Desde el PSOE y Unidad Podemos, por su parte, han contestado al PP echándole en cara un "uso patrimonialista de las instituciones" por --según han denunciado-- negarse a renovar el CGPJ para mantener la mayoría conservadora en el órgano de gobierno de los jueces aunque ésta no se corresponda con el signo progresista de la mayoría parlamentaria.

"Es muy poco liberal la justificación de un bloqueo", ha afirmado el diputado socialista Francisco Aranda, que ha señalado tanto al "bloqueador" como "a quienes se ponen de perfil" en esta coyuntura. "El populismo tiene muchas caras y esta es una de ellas", ha advertido, al tiempo que ha urgido a los demás grupos parlamentarios a participar en un "debate constructivo" sobre la reforma del CGPJ.

Sin embargo, desde las filas 'populares' han vuelto a insistir en su veto a Podemos para llegar a cualquier acuerdo con el PSOE para renovar el CGPJ. A este efecto, Rojas ha esgrimido las "ideas extravagantes" de la formación 'morada' y los "ataques" a los jueces por parte del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

"¿Cómo quieren tener al PP en el mismo sitio donde están ustedes? Es imposible, no podemos estar con un vicepresidente del Gobierno que hace esas críticas a la independencia judicial, que ha faltado una y otra vez el respeto a la Justicia", ha aducido el diputado del PP, al tiempo que ha instado al PSOE a "rectificar" para corregir este "error histórico" y avanzar hacia el acuerdo.