Podemos evita citar a Villarejo en la 'Kitchen' por temor a que hable del fiscal Stampa

Podemos cambia su estrategia y prefiere evitar ahora que el excomisario Villarejo declare en la comisión parlamentaria sobre la trama de espionaje que afecta al Partido Popular, conocida como el caso Kitchen. Según ha podido saber este diario, la decisión se enmarca en la voluntad del partido morado de evitar dar “protagonismo” al excomisario, porque temen que aproveche su declaración para arremeter contra el fiscal Ignacio Stampa y hable de los chats de los abogados de Podemos.

Enrique Santiago, principal responsable del partido morado en la comisión parlamentaria, dio un giro de guión inesperado esta semana. Declaró que no era prioritario escuchar a Villarejo, lo que revela los "miedos" del partido morado, según afirman miembros de la formación, ante la figura del comisario. Villarejo forma parte de lo que en Podemos llaman las “cloacas policiales”.

Sobre la figura de Villarejo se abrió un debate interno en el partido, afirman fuentes de Podemos. Algunos integrantes del sanedrín de Iglesias, e incluso consejeros del líder, manifestaron su temor a que Villarejo se aprovechara de la situación para lanzar ataques contra Podemos. Concretamente, a que hablara de las relaciones con sectores de la magistratura y de los chats que vinculan al fiscal Stampa con el equipo legal.

Altavoz en directo televisivo

"No quieren darle un altavoz", explican a Vozpópuli. Y sobre todo que el PP no lance una ofensiva para que Villarejo "lo cuente todo, y en directo". "Hablaría de Stampa, de Dina y sabe Dios si de qué cosas que no sabemos todavía", añaden las fuentes consultadas. "Y seguro que leería los mensajes, y pondría en evidencia" la formación. La presencia de Villarejo permitiría a los partidos en la Comisión pedir los chats internos de Podemos.

En el pasado mes de julio, Villarejo ya hizo alusiones a la relación de los fiscales con Podemos durante una declaración en la Audiencia Nacional. El 30 de junio, el comisario difundió un comunicado en el que acusaba a los fiscales de operar “impunemente como felpudo o alfombrilla de baño” de Podemos. Instaba a pedir el registro de llamadas de los investigadores o el posicionamiento de sus teléfonos.

Las fuentes consultadas revelan, además, que el PSOE no quiere que Villarejo haga declaraciones sobre Dolores Delgado y Baltasar Garzón. Según fuentes de Podemos, la fiscal general Delgado quiere apartar a Stampa y los morados quieren evitar más ruido sobre el caso. Entre Podemos y el PSOE han sellado un pacto para que, además de Villarejo, tampoco acudan otros miembros del partido como los exabogados.

Chats internos del 'caso Dina'

En el PSOE saltaron las alarmas cuando se publicó una entrevista a Villarejo el pasado 3 de noviembre en El País. "Apenas ha salido un 5% o un 10%, queda por salir de todo. Hay muchas cosas que se están ocultando. No sale nada del PSOE, no sale nada…", dijo el expolicía tras ser preguntado sobre las cintas que grabó durante sus años de actividad.

En general, Podemos quiere dinamitar todo tipo de entendimiento entre Sánchez y Casado. Y consideran que la comisión Kitchen es un foro estratégico. No obstante, varias fuentes de Podemos sostienen que el cambio de postura se debe más al "miedo" interno que a un intercambio de favores con los socialistas. El PSOE, por su parte, prefiere centrar el foco mediático sobre el PP y su pasado para utilizarlo como arma de presión sobre Casado y desbloquear la renovación del CGPJ.

La relación del fiscal Stampa con el equipo legal de Podemos trascendió durante la investigación sobre el caso del móvil de Dina Bousselham, la exasesora de Iglesias cuando fue eurodiputado (2015). Los chats internos de Podemos revelaron un intercambio de informaciones que pudieron favorecer a los morados en su actuación procesal y a nivel de estrategia política.

Podemos construyó su campaña electoral de 2019 sobre esa investigación. El propio Iglesias acudió como parte afectada ante la Audiencia Nacional en plena precampaña electoral, aunque luego se convirtió en sospechoso por presunta denuncia falsa y delito informático.

El Tribunal Supremo está estudiando el caso para averiguar si pedir un suplicatorio al Congreso y sentar a Iglesias en el banco de los imputados. Los morados insisten en negar oficialmente responsabilidad alguna para su secretario general. Pero ante el proceso judicial abierto, se han decantado por considerar conveniente congelar la comparecencia de Villarejo.