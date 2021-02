Podemos entrega al juez vídeos de dudosa calidad para intentar acreditar sus pagos a Neurona

Podemos ha presentado al juez Juan José Escalonilla 274 vídeos para intentar demostrar que los pagos que realizó a Neurona fueron por un trabajo real para dos de las elecciones que se celebraron en 2019. La formación, Juanma del Olmo y otros altos cargos del partido están imputados por delitos de malversación de caudales públicos, administración desleal y delito electoral.

Según adelanta El Confidencial, medio que ha tenido acceso a esos vídeos, el juez tiene que comprobar ahora si ese fue el trabajo por el que se le abonó 431.243 euros a la filial de Neurona en España.

Del material entregado para defenderse hay 59 clips realizados para redes sociales, cuatro anuncios para televisión, 25 archivos de cortes de programas (alguno incluso tiene el logo de laSexta). Además, según destaca El Confidencial,hay 174 vídeos que contiene imágenes de baja calidad, por lo que parecen de recurso. Incluso hay muchos de ellos que no se llegaron a utilizar para las campañas electorales.

El Tribunal de Cuentas ya rechazó estos vídeos

La formación que dirige Pablo Iglesias ya intentó justificar los pagos a Neurona con este método. En concreto lo intentó ante en el Tribunal de Cuentas, cuando presentó los mismos vídeos para demostrar que la consultora había realizado ese trabajo para las elecciones del 28 de abril.

No sirvió de nada, ya que el Tribunal de Cuentas no aceptó como válidos los vídeos para el caso: "Si bien, como señala la formación en alegaciones, en la fiscalización se aportaron vídeos y diseños publicitarios, no ha quedado suficientemente acreditada su efectiva elaboración por parte del proveedor".