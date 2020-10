Podemos 'calienta' el viaje del Rey a Barcelona y le exige que se aleje de "la derecha judicial y política"

El dirigente de En Comú Podem y diputado de Unidas Podemos en el Congreso Gerardo Pisarello, ha criticado la presencia del Rey Felipe VI el próximo viernes en el Barcelona New Economy Week (BNEW), al sostener que no es conveniente su asistencia mientras siga dando cobertura a la "huida" del monarca emérito Juan Carlos I, mantenga su "opacidad" y no se aleje "de la derecha política y judicial"

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del Congreso, Pisarello ha coincidido con la opinión ya expresada por la alcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau, al interpretar que la presencia del monarca no contribuye a reforzar la "imagen de modernidad y de buen hacer que la economía necesita".

"Mientras la monarquía no defienda su neutralidad, mientras que la monarquía no se aleje claramente de la derecha política, judicial y mediática, es evidente que aparecerá como un elemento más de atraso que como una embajadora de futuro", ha apostillado.

En esta línea, Pisarello ha aseverado que "mientras la Casa Real no actúe con transparencia, no informe de los casos de corrupción que la rodea y siga dando cobertura a la huida del rey emérito Juan Carlos a una dictadura", será "muy difícil vincularla" a la "innovación y al cambio" en lugar de a la "economía de prebendas".

Tras subrayar que los "escándalos" que rodean a la monarquía y su "falta de transparencia no han cesado", la presencia de Felipe VI en Barcelona "sigue siendo desaconsejable hoy" al igual que ocurrió hace dos semanas, al acordarse desde el Gobierno que no acudiera al acto de entrega de despachos de nuevos jueces en la ciudad condal.

Por todo ello, desde En Comú Podem y Unidas Podemos continúan pensando que quienes proponen a la monarquía "alejarse de la Constitución", como en su opinión han hecho el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, o el propio expresidente del Gobierno Felipe González, le hacen un "flaco favor" a la institución "invitándole a saltarse la Constitución".

"Cúmulo de opacidades"

Además, ha afirmado que la postura de la formación contraria a la presencia del Rey en Barcelona ha sido ilustrada ayer mismo por Colau, que se sustenta no solo en una "convicción republicana" sino en el "cúmulo de opacidades" que arrastra la monarquía.

"La posición de fondo de que la monarquía debe respetar escrupulosamente el principio de neutralidad que refleja el papel constitucional de la monarquía, y esa es la posición que ha defendido los ministros de Unidas Podemos y el espacio político en general. El cumplimiento estricto de la legalidad obliga a la monarquía a comportarse como una monarquía parlamentaria, sometida a los criterios de oportunidad política del Gobierno. Es una opinión compartida", ha zanjado.

Finalmente, ha desgranado que cualquier decisión de la Casa Real que la aleje de ese principio de neutralidad y le lleve a ser "secuestrada" por "la derecha" judicial y política "mina su papel constitucional".

Echenique respalda a Colau

Asimismo, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, también ha abordado este asunto en su comparecencia ante los medios.

En este sentido, ha respaldado la postura de Colau de no asistir a los actos protocolarios que protagoniza el monarca, que a diferencia de Felipe VI sí fue votada y representa a una ciudad que es "muy republicana".

Además y teniendo en cuenta que el rey emérito se ha marchado a una "dictadura" ante los escándalos que le rodean, Echenique cree al igual que la regidora de Barcelona que la Casa Real debería dar una explicación al respecto.

Finalmente, ha recalcado que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha dado "ha dado explicaciones sobradamente" sobre la pertinencia de la visita de Felipe VI ahora y no antes, por lo que no tiene motivos para desconfiar de su palabra.