Ciudadanos ha hablado este jueves con los partidos del último debate de candidatos en La Sexta para intentar firmar un comunicado conjunto contra el representante del PSC, Salvador Illa, según indicaron fuentes del partido de Inés Arrimadas. El objetivo era exigir al exministro de Sanidad que se sometiese a una prueba PCR antes del cara a cara.

Sin embargo, los comunes de Jessica Albiach no han querido sumarse a esta iniciativa, por lo que el comunicado no ha salido adelante. La formación naranja ha criticado desde el martes que Illa fuese el único candidato que no se hizo una prueba anti-covid antes del anterior debate, aunque no ha querido especular con las razones que le llevaron a tomar esa decisión.

"Falta de ejemplaridad"

Quien sí reprochó su actitud a Illa fue el candidato del PP, Alejandro Fernández, quien ha criticado a Illa por su "falta de ejemplaridad, falta de compromiso e irresponsabilidad", al no hacerse una PCR antes del debate de TV3 este martes, y pide explicaciones.

Fernández ha sostenido que los representantes políticos tienen el deber de ser responsables con la sociedad, sobre todo después de haberles exigido "enormes sacrificios" durante la pandemia. Por ello, afeó a Illa que "cuando llega la hora de demostrar ejemplaridad, él se esconde. Es de una irresponsabilidad grandísima".

"Además, es una falta de compañerismo, porque todos nos hicimos la prueba. Yo jamás me habría atrevido. Es más, no lo sabíamos. Entonces, ¿qué pasa con él? ¿Por qué se niega a hacerse la prueba?", ha incidido este jueves.

Fernández ha reprochado a Illa que esta conducta no solo le afecta a él, sino también "al honor y prestigio de todos los que se dedican a la vocación política", y ha hecho hincapié en que se está haciendo mucho daño con esta actitud a la clase política.