Una exabogada de Podemos denuncia ante el juez que el partido firmó contratos "simulados" con Neurona

La investigación en torno a la presunta financiación irregular de Podemos arroja novedades, tras la declaración de una testigo ante el juez. La abogada y exresponsable de Cumplimiento Normativo de la formación morada, Mónica Carmona, detalló el pasado 28 de octubre ante el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid las irregulares financieras que advirtió en el partido que lidera Pablo Iglesias.

En su declaración, a la que ha tenido acceso El Mundo, denunció que los contratos de Podemos con Neurona "fueron simulados" y que la formación entregó a la consultora con sede en México y vinculada a Juan Carlos Monedero 363.000 euros sin recibir a cambio ningún servicio.

Mónica Carmona es la compañera del letrado José Manuel Calvente, que ha denunciado ante los tribunales la supuesta corrupción de Podemos, y en su testifical avaló todos los episodios narrados por él, al tiempo que aseguró que por haber destapado estos hechos le acusaron falsamente de acoso sexual.

Información de cargos orgánicos

En su declaración, Carmona subrayó que "no conoce esta información por rumores sino porque se la facilitaron cargos orgánicos del partido", cuya identidad no ha desvelado porque no está "obligada" y porque no quiere que más personas "sufran las mismas represalias que estamos sufriendo José Manuel y yo", según señaló. En cualquier caso, aseveró que se trata de gente con "conocimiento directo de los hechos".

"Quien manejaba el presupuesto de campaña era Juanma del Olmo (actual director de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia del Gobierno), que fue quien decidió contratar a Neurona. A mí lo que me dicen es que no prestó servicios y que eran contratos simulados. De hecho, lo ha detectado el Tribunal de Cuentas también", subrayó la letrada.