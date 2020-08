Podemos compara con Vox a sectores feministas cercanos al PSOE por pedir la dimisión de Irene Montero

La secretaria de Estado de Agenda 2030 y diputada de Podemos, Ione Belarra, ha comparado este sábado con Vox a las plataformas feministas, algunas de ellas próximas al PSOE, que activaron ayer una campaña en redes sociales para exigir la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por negar la existencia del sexo biológico en su proyecto de Ley Integral de Transexualidad.

"Un sector minoritario del feminismo y de la sociedad se empeña en atacar a Irene Montero y al Ministerio de Igualdad. Por el camino copian los argumentos de Vox y atacan a un colectivo que sufre enormemente todavía, como las personas trans. Un bochorno", ha escrito Belarra este sábado en su cuenta de Twitter.

En la misma línea otras dirigentes de Podemos, como Isa Serra o Ángela González Pam, secretaria de Derechos LGTBI y asesora del Ministerio de Igualdad, han salido en defensa de Montero en las últimas horas y han cargado contra las asociaciones y mujeres que desde ayer convirtieron en tendencia en Twitter el hashtag #IreneDimiteYa.

También el portavoz de la formación morada, Pablo Echenique, quien además de poner en duda el feminismo de los colectivos que critican a la ministra de Igualdad, y decir que "son 4 o 5", les ha comparado con la plataforma antiabortista Hazte Oír.

Para los que no entendáis las campañitas de odio contra @IreneMontero :No es "el feminismo". Son 4 o 5 que se llaman a sí mismas "feministas" y "de izquierdas" pero curiosamente dicen lo mismo que el autobús tránsfobo de Hazte Oír y son aplaudidas por Vox. Y con esto ya estaría.

"Le hacen daño al feminismo y un favor a la transfobia y a la extrema derecha machista y tránsfoba que aplaude", ha señalado por su parte Isa Serra, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. "Los derechos de las personas trans son derechos humanos. No hay debate, solo más formas de discriminación, ha añadido por su parte González Pam.

Podemos impulsa un proyecto de Ley Integral de Transexualidad que permitirá a cualquier ciudadano definir su identidad sexual, como una mera decisión personal. No será precisa una operación de cambio de sexo, ni siquiera un examen médico. Un proyecto que respalda la llamada teoría queer, muy criticada siempre por amplios sectores del feminismo.

Un asunto que, unido a unas recientes declaraciones de Montero en las que cuestionaba la identidad sexual de las mujeres ("¿Existen los hombres y las mujeres? ¿cuál es el nivel de hormonas que debemos tener para ser consideradas hombres o mujeres", dijo la ministra), hicieron que plataformas como Mujeres por la abolición y varias líderes del feminismo vinculadas al PSOE pidieran ayer la dimisión de la Ministra.

"Somos mujeres y las mujeres gestan, menstrúan y tenemos vagina. #IreneDimiteYa no queremos tus políticas liberales y patriarcales de lo queer y lo trans. Queremos políticas feministas", señalaban ayer desde la plataforma.

Las críticas de este sábado de Ione Belarra a los sectores feministas a los que ha comparado con Vox y ha tachado de "minoritarios", lejos de apagar el debate, también han abierto una catarata de reacciones dentro del feminismo.

No Ione, no es verdad. La ley propuesta es una barbaridad para las mujeres. Apoyo a las personas trans, pero eso se puede hacer sin invisibilidad y dañar a las mujeres, que sí existimos. El sexo es biológico y no se elige; el género, constructo social, hay que abolirlo. pic.twitter.com/Y1W8Qd8O47

Lo digo de corazón, porque os he votado desde que existis como partido. Os he defendido a capa y espada, pero con esto, igual que a muchas otras me estáis perdiendo. Me estoy arrepentido, y mucho, de haberos votado. En esto no tenéis razón, y no vale acusarnos de fachas porque +