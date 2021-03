Unidas Podemos se suma a ERC y Bildu y pide que la Fiscal General del Estado Dolores Delgado declare en el Congreso de los Diputados por su reunió este miércoles con los que los republicanos catalanes tildan de "brazo mediático de Villarejo". Hacen referencia a los periodistas Eduardo Inda y Manuel Cerdán, con quienes Delgado se citó en un piso de Madrid el mismo día de la salida de prisión del excomisario Villarejo. La petición de Podemos se registra, por otro lado, después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya pedido investigar a Pablo Echenique por los tuits durante las protestas por Pablo Hasél.

Esta mañana, el portavoz de ERC ha calificado de "gravísimo" el encuentro de Delgado con los periodistas de OkDiario, que adelantó el digital CTXT. Rufián sostiene que Delgado debe dar explicaciones porque es un "cargo puesto a dedo por el Gobierno". Acto seguido, los diputados de Podemos se han sumado al partido independentista catalán para que Delgado hable de un encuentro con las "cloacas del Estado".

La petición de los morados llega horas después de que la fiscalía del Tribunal Supremo haya pedido investigar al portavoz Pablo Echenique por sus mensajes durante las protestas por la detención de Pablo Hasél. Y representa una ruptura del partido de Pablo Iglesias, que con Delgado tiene desde hace tiempo una relación con contradicciones.

Investigación a Echenique

Varios sindicatos y organizaciones policiales denunciaron al portavoz de Unidas Podemos por sus palabras sobre las manifestaciones en apoyo al rapero encarcelado. En la denuncia de la Confederación de Española de Policía (CEP) contra Echenique se señala que el 'tuit' del dirigente de Podemos se publicó a las 21.18 horas, cuando "ya era de dominio público la situación de violencia que estaban provocando los asistentes a la concentración no comunicada" en la Puerta del Sol y en las calles aledañas en el centro de Madrid.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique. Europa Press

Podemos ha cargado contra la fiscalía por la investigación sobre Echenique. "Este es el mundo al revés de la Fiscalía de España", ha escrito en Twitter el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, tras conocer su postura en relación a la denuncia de la Confederación de Española de Policía (CEP), que atribuye a Echenique incitación a la violencia.

El dirigente de En Comú Podem ha contrapuesto también la postura del Ministerio Público de archivar los comentarios de un grupo de militares en un grupo de Whatsapp en el que hablaban de fusilar a "26 millones de rojos", al no apreciar que exista delito de odio. Y esta mañana ha calificado de "gravísimo" el episodio de la reunión entre Delgado y los periodistas. Cabe señalar que la petición de comparecencia puede convertirse en un problema por Delgado, porque podrían generarse mayorías inéditas que pidan su dimisión y que van desde la izquierda separatistas hasta los partidos del centro-derecha.

El miércoles, el juez García Castellón acordó la puesta en libertad de Villarejo. El comisario ha abandonado el centro penitenciario de Estremera después de tres años y cuatro meses de prisión preventiva. A la salida de la cárcel, ha denunciado "torturas y maltrato" durante su estancia en prisión y ha asegurado que no piensa huir: "Solo quiero defenderme. La historieta de que iba a huir es mentira", ha afirmado, y ha añadido: "Es la razón por la que me han tenido preso, para que no hablara”, ha añadido. Villarejo también ha advertido que va a contar "cosas muy interesantes".