Podemos quiere a Casado en la comisión de 'Kitchen' para alejar pactos con la oposición sobre el CGPJ

Podemos quiere que el Partido Popular salga de la ecuación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los morados insisten por tierra, mar y aire para que el líder del PP, Pablo Casado, declare en la comisión de investigación en el Congreso sobre el caso Kitchen. El PSOE no quiere, porque confía en que se llegue a un acuerdo con Casado después de las elecciones catalanas de febrero. Pero los morados no quieren ceder.

Fuentes de Podemos explican a Vozpópuli que su intención es insistir y pedir que Casado comparezca en la comisión de investigación porque saben que eso facilitaría la reedición de la mayoría de investidura para renovar el organismo de los jueces. De esta manera, los morados tendrán blindados sus tres vocales en el nuevo organismo, como adelantó este diario. Aunque en las altas esferas del partido morado aseguran que, con el PP o sin él, Podemos tendrá su “cuota” de jueces tras un acuerdo con Pedro Sánchez.

La estrategia de los morados es sencilla. En enero los miembros de la comisión de investigación deberán fijar los comparecientes de la comisión sobre el espionaje ilegal del PP a su extesorero Luis Bárcenas. Si en ese listado logran incluir a Casado, todos los puentes con el PP habrán saltado por los aires. "Tendremos que hablar con todos los grupos políticos, esto no depende solo de Podemos", comentan fuentes del partido morado, dejando entender que la "alianza" con ERC y Bildu podrá dar otra vez muestra de su fortaleza en ese asunto.

Pisarello: "Es un mensaje para Casado"

En el Congreso de los Diputados lo dejó meridiano el portavoz Gerardo Pisarello el pasado martes. El miembro de la Mesa del Congreso reiteró la intención de su partido de que comparezca Rajoy, y añadió: "Con independencia del listado final de comparecientes, que se va a negociar, es un mensaje para Pablo Casado de que no hay bloqueo del poder judicial que pueda impedir que se conozca la verdad".

El partido de Iglesias tiene su propio plan y pasa por recuperar la propuesta de que el Congreso pueda renovar el organismo a través de una mayoría absoluta pero reforzada por un número mínimo de grupos políticos. La mayoría reducida se activaría después del fracaso de la mayoría cualificada durante un plazo establecido de tiempo.

Los socialistas, sin embargo, están decidido de momento en frenar la ofensiva de Podemos. “Están asustados con lo de Casado en la Kitchen, porque siguen confiando en que existe una posibilidad de pactar con el PP el CGPJ”, afirman fuentes gubernamentales. Desde la formación morada admiten que existe una divergencia con sus socios de Gobierno sobre ese punto. También hay debate sobre Rajoy y el excomisario Villarejo, Aunque el principal escollo es el líder del PP.

Calvo contra Iglesias

La vicepresidenta Carmen Calvo se está moviendo para torpedear la ofensiva de Iglesias. La vicepresidente dijo que la propuesta de una nueva mayoría parlamentaria para modificar la cúpula del CGPJ no formaba parte del planteamiento del Gobierno. "No vamos a tramitar nada que esté afectando a la mayoría necesaria para la renovación del CGPJ. No está en el ánimo del grupo mayoritario de la Cámara, el Grupo Socialista", dijo el martes.

La Moncloa sigue, por otro lado, considerando inviable modificar el CGPJ sin contar con el PP. Pesan sobre el núcleo duro de Sánchez las reprimendas de la Comisión Europea. Aunque en Podemos niegan la mayor. Creen que “en Bruselas hay muchos portavoces”, y que para obtener el visto bueno de la Comisión es suficiente explicarla directamente en las sedes comunitarias.

Los populares, por su parte, mantienen que la declaración de Casado no sería un problema. Pero sí advierten de que si Sánchez obliga al líder de la oposición a acudir, entonces el PP pedirá que hablen exministros y dirigentes políticos que pueden considerarse incómodos para los socialistas.

Un pacto "en cuestión de horas"

Con respecto a un acuerdo sobre el CGPJ, fuentes del PP explican que es difícil cerrarlo, pero tampoco imposible. La clave, afirman, es el pacto “político”. Es decir, que entre el ministro de Justicia Juan Carlos Campo y el portavoz de Justicia y Consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique López, existe buena onda personal y algo parecido a un borrador con los nombres de los vocales. “En cuanto llegue un acuerdo entre los de arriba –revela una fuente conocedora de esa negociación- se pueden anunciar los nombres (de los vocales) en cuestión de horas”.

Mientras tanto, Podemos ha elegido a sus portavoces en dicha comisión. La voz cantante la llevará Enrique Santiago, el abogado, líder del PCE y persona de confianza de Iglesias. También podrá intervenir Pablo Echenique, otro dirigente muy cercano al secretario general y considerado uno de los más hábiles en alimentar polémicas.

Esos ingredientes permiten adelantar que enero será otro mes caliente en la coalición de Gobierno. Para Iglesias obtener un número de vocales afines en el CGPJ es un asunto estratégico. Después de los presupuestos, y algunas medidas sociales como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, los morados centrarán su atención en romper el acercamiento del PP a Sánchez en temas de justicia. En ese ámbito ya se afilan las espadas entre el ministro Campo y la vicepresidenta Calvo contra Iglesias.