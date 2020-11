Podemos asegura que el apoyo de Bildu a los Presupuestos es un "acto de generosidad política"

El presidente del grupo confederal de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados,Jaume Asens, ha asegurado este martes que "de momento no hay ninguna contrapartida a EH Bildu" y su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es un "acto de generosidad política".

En una entrevista en Las mañanas de RNE, recogida por Europa Press, Asens ha explicado que lo "que ha hecho" la formación vasca es "mostrar su predisposición a votar afirmativamente" las cuentas públicas. "Es un hecho histórico de gran trascendencia, porque la izquierda abertzale va a participar en la gobernabilidad de España", ha celebrado.

Así, y tras explicar que la formación morada pretende que eso también suceda con las formaciones independentistas, Asens ha instado a JxCat y a ERC a tener la "visión de Estado y el sentido de la responsabilidad" del partido que lidera Arnaldo Otegi.

Precisamente, Asens ha salido al paso de las acusaciones de la oposición contra EH Bildu, formación a la que acusan de no haber condenado de forma expresa la violencia de ETA. "Es que es falso. Bildu es una coalición de partidos y todos y lo estuve repasando han condenado de forma explícita el terrorismo y la violencia", ha afirmado.

Preguntado por los actos de homenaje a presos etarras tras haber cumplidos sus penas, Asens ha argumentado que no se debe pedir "necesariamente" que "no se hagan actos privados de bienvenida o lo que sea", siempre y cuando estos no se hagan de forma pública. En el momento en que eso ocurre, ha señalado, "colisiona" con el derecho de las víctimas.

La constitución no es "un dogma de fe"

"Si hay gente que quiere recibir a un ser querido que ha estado privado de libertad no vamos a prohibirlo. La diferencia está en la incidencia que puedan tener esos actos en las victimas", ha apostillado.

En cuanto a las declaraciones de EH Bildu en las que hablaba de ir a Madrid a acabar con el régimen, Asens ha asumido que existe "un cambio de época". "Y este gobierno de coalición tiene muchos retos por delante. Solo este gobierno tiene ahora mismo la posibilidad de modificar el campo de juego", ha aseverado.

En esta línea, el dirigente de Unidas Podemos ha explicado que la Constitución es un "límite legal evidente que dibuja el perímetro" sobre el cual deben moverse para ejecutar estos cambios. Eso sí, ha advertido que la Carta Magna "no es un dogma de fe", sino "fruto de una correlación de fuerzas en un determinado momento".

A su juicio, ésta es susceptible de ser modificada siempre que se tengan las mayorías necesarias. "Si esa correlación cambia y hay necesidad de ello se debería modificar", ha sostenido, para después señalar que la Constitución española es de los documentos europeos que menos reformas ha recibido.

Por otro lado, Asens se ha referido al papel de Ciudadanos en la negociación de las cuentas públicas. En concreto, al alejamiento de la formación naranja después de que Bildu mostrase de forma pública su apoyo a los PGE. "El problema es que tal y como está compuesta la política en España, cuando tú incluyes a uno excluyes a otro", ha sostenido.

Según el presidente del grupo confederal de Unidas Podemos, el partido que lidera Inés Arrimadas "no es del todo honesto en sus intenciones". "Quiere romper al gobierno de coalición: no me acabo de creer su estrategia del todo", ha reconocido.

En este sentido, Asens ha señalado que Cs "no ha roto" sus "alianzas con la extrema derecha" y, además, ha propuesto al PP concurrir juntos a las elecciones autonómicas en el País Vasco y en Cataluña. "Su apuesta por la gobernabilidad de la derecha es clara. No me acabo de fiar", ha zanjado.