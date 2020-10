El PNV marca distancia ante la reforma del Poder Judicial del PSOE y Unidas Podemos

El PNV, grupo que apoyó la investidura del Gobierno de Pedro Sánchez, ha marcado este miércoles distancia con la reforma del Poder Judicial que proponen PSOE y Unidas Podemos, abogando por mantener la mayoría de tres quintos para nombrar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Otro socios del Ejecutivo, como ERC y Más País, también han expresado sus dudas con respecto a los planes de Sánchez.

El Grupo Vasco ha pedido en un comunicado "sensatez" y "cordura" para reconducir el diálogo y renovar el órgano de gobierno de los jueces -caducado desde hace dos años- con la actual mayoría reforzada, pero si "no fuera posible" consideran la reforma como una vía puntual contra el "bloqueo", pese a no considerar idónea la rebaja de la mayoría necesaria.

Los nacionalistas vascos sí respaldan la intención de los socios de coalición de regular los poderes del CGPJ cuando esté en funciones, cuya necesidad dicen compartir. Respecto a la despolitización de la justicia, señalan que los tres quintos no han sido garantía para evitarla como muestra la actual situación, "pero se trata de un sistema que posibilita, en mayor medida, la búsqueda de consensos".

Rechazan la propuesta del PP

No ven con buenos ojos en cambio la propuesta de dejar en manos de los jueces la elección de su órgano de gobierno, como propone el PP, pues creen que no habría despolitización sino que se daría "el mismo efecto a través de las organizaciones judiciales, que controlarían los nombramientos" y que, al contrario que los partidos, no tienen el "respaldo de la elección popular".

El PNV llama al "sentido común" y recuerda que la renovación de los órganos constitucionales es "una obligación legal" frente a la que deben sentirse interpelados todos los partidos.

ERC y Más País dudan

Tanto ERC como Más País han mostrado sus dudas respecto a la reforma que pretende llevar a cabo el Gobierno. El portavoz parlamentario de los republicanos, Gabriel Rufián, ha alertado este miércoles del riesgo que puede conllevar la reforma en un futuro Gobierno de "extrema derecha o derecha extrema".

El independentista catalán se ha preguntado si este debate puede ser "pan para hoy y hambre para mañana". "Dan miedo según qué reformas frente a un futuro Gobierno de extrema derecha o de la derecha extrema del PP, Vox y Ciudadanos si tienen este poder", ha advertido.

El diputado de Más País en el Congreso Íñigo Errejón recordó este martes al Gobierno que se encuentra en "minoría" y ha remarcado que si pretende sacar adelante una reforma de la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe "negociar" y "cuidar" a las formaciones que le dieron respaldo en la investidura, dado que las mayorías no se activan "solo tocar el silbato".