El nacionalismo vasco implosiona: PNV y Bildu se alejan cada día más

Es un proceso lento pero que no se detiene. El progresivo alejamiento de PNV y Bildu va edificándose sin freno conforme pasan los meses. La negociación presupuestaria en el Parlamento vasco, que más bien podría llamarse ausencia de negociación, y el choque por las polémica declaraciones de la líder abertzale son solo los últimos ejemplos que muestran cómo peneuvistas y bildutarras están cada día más distantes.

Quizás donde más se percibe esta suerte de implosión del nacionalismo vasco es en la Cámara de Vitoria. Los datos muestran que PNV y Bildu suman más diputados que nunca en el Parlamento autonómico. Porque en las elecciones regionales del año pasado alcanzaron la cima de representantes nacionalistas. Hasta 52 de los 75 escaños en juego. Pero esa mayoría nacionalista no sirve para unir a ambas fuerzas, sino para separarlas más y más.

Solo hay que escuchar cualquier entrevista del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, o del coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, para comprender el abismo que se está generando entre ambos partidos. La realidad es que jeltzales y abertzales no se ponen de acuerdo en casi nada. En el Parlamento apenas se registran iniciativas en las que voten lo mismo. Ni en el pleno ni en las comisiones. Desde que se inició la legislatura sólo han sumado sus fuerzas, y también junto a Podemos y PSE, para reducir las intervenciones de Vox.

Unos y otros han endurecido sus discursos respecto al rival. Chocan frontalmente casi en cualquier debate, sea fuera o dentro del Parlamento

El penúltimo encontronazo serio entre ambas partes tenía lugar el pasado fin de semana a raíz de las controvertidas declaraciones de la portavoz de la coalición abertzale, Maddalen Iriarte, acerca del terrorismo de ETA. Los peneuvistas tildaron de "barbaridad" las palabras de la candidata bildutarra. Varios de sus pesos pesados no ahorraron en críticas a su rival.

La distancia entre ambas formaciones quedó aún más en evidencia en la reciente negociación de los Presupuestos de la comunidad. Aunque goza de una holgada mayoría absoluta, el Gobierno de Íñigo Urkullu que sustentan PNV y PSE inició una ronda de contactos con el resto de grupos parlamentarios para explorar posibles acuerdos sobre las cuentas públicas.

El caso de los Presupuestos

De todas las reuniones mantenidas con la oposición, la de Bildu es la que dejó peor sabor de boca en el seno del Ejecutivo vasco. Para la formación de Otegi, en realidad Urkullu y los suyos no tenían voluntad de que hubiera algún pacto. Versiones aparte, el encuentro entre ambas formaciones nacionalistas solo sirvió para ahondar en sus diferencias. El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, y los representantes bildutarras ni siquiera llegaron a hablar sobre cuestiones concretas de las cuentas públicas.

"El PNV no quiere acuerdos con EH Bildu porque somos la única alternativa de gobierno real en este país y teme fortalecernos", afirmó Iriarte. "El PNV no ha gastado ni medio minuto en erosionar a Bildu porque no está entre nuestras prioridades ni preocupaciones", respondieron los peneuvistas por boca de Itxaso Atutxa, dirigente de la formación.

A la gresca

El caso de los Presupuestos es solo uno más entre muchos. Unos y otros han endurecido sus discursos respecto al rival. Chocan frontalmente casi en cualquier debate, sea fuera o dentro del Parlamento. Una de las broncas más sonadas en sede parlamentaria entre ambas partes aconteció semanas atrás a cuenta de la elección del nuevo director de EITB, Andoni Aldekoa. El debate se puso más tenso que nunca cuando Bildu señaló que Aldekoa no era obvio para el cargo por tener carné del PNV.

El tema que más les une, que es su apuesta soberanista por la autodeterminación, también ha generado fuertes fricciones entre ambos

Es evidente que el PNV no quiere saber nada de acuerdos con Bildu. Y es igualmente obvio que los bildutarras quieren ser la única alternativa y, por ello, profundizan en su perfil izquierdista. En ese contexto se explica la nueva estrategia de la coalición abertzale en el Congreso de los Diputados. Por primera vez ambos pelean en el País Vasco por vender a los ciudadanos quién saca más al Gobierno de turno.

La pelea entre nacionalistas se desarrolla en todos los frentes. Cualquier acuerdo entre ellos se antoja más que lejano ahora mismo. Ya a finales de la pasada legislatura, antes de que la pandemia lo cambiase todo, pudo comprobarse cómo el tema que más les une, que es su apuesta soberanista por la autodeterminación, también ha generado fuertes fricciones entre ambos. Porque la realidad es que Urkullu y los suyos quieren sumar a PSE y Podemos a sus demandas ahora aplazadas mientras que en Bildu siguen apostando por la vía rupturista.