El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha respondido a la polémica generada por la campaña impulsada por el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón para reducir el consumo de carne en España. Considera que esta campaña es "errónea" y "que no tiene mucho sentido" y ha pedido "respeto" al sector ganadero y "responsabilidad" a su compañero de Gobierno.

"Esta campaña es tan errónea como la de 'el azúcar mata'", ha opinado Planas en SER Catalunya. "Es algo que me parece que no tiene mucho sentido", ha continuado el ministro, que considera que los ciudadanos "son muy inteligentes" y que "saben muy bien lo que tienen que hacer". En este punto, Planas ha añadido que "los políticos no tenemos que crear problemas y sí dar seguridad y tranquilidad".

De forma paralela, y en una entrevista en TVE, Alberto Garzón ha asegurado este jueves que Luis Planas estaba al tanto de esta campaña y que ambos ministerios, el de Agricutura y Consumo, "estaba coordinados", extremo que el propio Planas ha negado. "Eso no es cierto. Lamento que se me utilice en este aspecto", ha opinado.