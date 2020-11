Un audio de la 'operación Voloh' revela las presiones de JxCat a TV3

Un audio obtenido por la Guardia Civil enmarcado dentro de la 'operación Voloh' muestra a la política, periodista y tertuliana Pilar Rahola y a uno de los detenidos hablando de cómo intentar controlar TV3 en beneficio de JxCat, según adelanta 'El Periódico'.

En la grabación se escucha cómo Rahola explica al detenido David Madí que el expresident de la Generalitat de Cataluña,Carles Puigdemont, intervino para evitar que perdiera colaboraciones en la cadena pública catalana.

La tertuliana asegura en el audio que es "prácticamente la única" que defiende el espacio de JxCat y del expresident.

El exdirigente de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), por su parte, aconseja a la periodista que espere seis meses hasta ver qué sucede en las elecciones autonómicas, que tendrán lugar el próximo 14 de febrero.

Puigdemont me dijo que si me marcho perderemos, porque no hemos conseguido instalar el relato público de que estos tíos nos están puteando"

En concreto, Madí afirma que si ganan, ganarán y si no, "habrá cambio de reparto".

Rahola asegura, además, que el director de la cadena pública, Vicent Sanchís, había decidido eliminar uno de los tres espacios semanales de la periodista en el canal.

"Estos tíos nos están puteando"

La conversación entre ambos se produjo el pasado 4 de septiembre. "Puigdemont me dijo que si me marcho perderemos, porque no hemos conseguido instalar el relato público de que estos tíos nos están puteando y de que ERC domina TV3", se escucha.