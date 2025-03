PP pide una postura "unitaria y coherente" del Gobierno de España en política de Defensa

El PP ha pedido "una postura unitaria y coherente" del Gobierno en cuanto a los compromisos adquiridos con Europa en materia de Defensa y ha anunciado que llevará la próxima semana al Congreso y al Senado una votación para "retratar" al Ejecutivo y que el incremento de gasto en seguridad y defensa se acuerde en las Cortes. Con ello, busca que se eviten "chapuzas legislativas" en cuanto a este asunto por el traspaso de créditos de una partida presupuestaria a otra.

Así lo ha expresado la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, en un acto de Nuevas Generaciones en Mérida.



"¿Cómo va a cumplir los compromisos con la OTAN un Gobierno con ministros que piden salir de la misma? ¿Cómo va a garantizar la seguridad nacional un gobierno con medio Consejo de Ministros trabajando a favor de boicotearla?", ha relatado Núñez. De esta forma se ha referido las diferencias del PSOE con sus socios parlamentarios, entre ellos con el que gobierna, Sumar, que apoyó una moción del BNG para rechazar el aumento del gasto en defensa y pedir la salida de la OTAN.



A su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sacrifica" la seguridad nacional "en beneficio de la seguridad personal", ha denunciado en relación a los apoyos con los que busca contar un Gobierno "en descomposición" y a la "división" interna en el seno de la coalición. Para Núñez, mientras el resto de líderes europeos habla "con autoridad", el jefe del Ejecutivo español "sólo habla por él mismo y no puede hablar en nombre del Gobierno, ni del Parlamento, ni de los españoles" y "no está preparado" para liderar al país en el contexto internacional. "¿Cómo puede defender la paz alguien que no puede garantizar ni la paz en su Gobierno en materia de defensa?", ha señalado sobre las declaraciones de este sábado del presidente español.

Por otro lado, en su intervención, Núñez ha dicho que el PP hace política "para y con" los jóvenes, una generación "abandonada" por el Gobierno de Pedro Sánchez y que necesita "una respuesta" a sus problemas. Para la dirigente popular, la vivienda es el primer problema en la vida de los jóvenes, un asunto que se ha agravado, a su juicio, en los últimos años. En este sentido, ha alabado el plan de vivienda del PP "con soluciones reales" para los jóvenes y medidas que ya se llevan a cabo en las regiones gobernadas por el PP.



Los avales para menores para 40 años para "complementar la hipoteca", incentivos fiscales para el alquiler, la rebaja del ITP para menores de 35 años al 4 % y la reducción de burocracia para construir nueva vivienda son algunas de éstas.