Unas 300 personas, según la Guardia Urbana --500 según Cs--, se han concentrado la tarde de este viernes ante la Delegación del Gobierno en Cataluña para manifestar su rechazo a conceder indultos a los dirigentes independentistas encarcelados, en una concentración convocada por Cs bajo el lema 'No en nuestro nombre'.

Han participado la presidenta de Cs, Inés Arrimadas; el líder del partido en Catalunya, Carlos Carrizosa; el portavoz nacional de Cs, Edmundo Bal, y la diputada en el Parlament Anna Grau, así como el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, y el secretario general del partido, Santi Rodríguez.

Arrimadas ha dicho que conceder los indultos implicaría dar la razón y legitimar a los encarcelados, mientras que Carrizosa ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de querer concederlos para ganar unos meses en Moncloa y de ningunearles, mientras el Govern quiere "continuar su plan secesionista, pero esta vez con la impunidad de Sánchez".

El líder del PP catalán ha acusado también a al presidente del Gobierno central de querer utilizar los indultos a los dirigentes independentistas para "garantizar una mayoría parlamentaria y que pueda mantenerse en la poltrona".

Entidades

También se han sumado a la protesta las entidades SCC, Convivencia Cívica, Hablamos Español, Llibertats, Asociación por la Tolerancia, Impulso Ciudadano, Cataluña Suma, Asamblea por una Escuela Bilingüe, S'ha Acabat, Españoles de a Pie, Policías Locales Represaliados por el Nacionalismo, Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo (Acvot) y CLAC.

Los asistentes han lanzado consignas como 'No a los indultos', y han exhibido banderas españolas y con un corazón formado por la de Catalunya, España y Europa, así como pancartas con frases como 'Sánchez traidor', 'Sí a la democracia' e 'Indultos, no en nuestro nombre'.