Los independentistas de la ANC pasan la noche en la sede de la Comisión Europea en Barcelona

Un total de 14 personas han ocupado la sede de la Comisión Europea (CE) y el Parlamento Europeo en Barcelona durante toda la noche entre el viernes y este sábado en el marco de la protesta de la ANC por las "vulneraciones de derechos" que se están produciendo en Cataluña por parte del Estado.

En declaraciones a Europa Press este sábado por la mañana, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha explicado que los activistas "han pasado la noche bien", que están firmes y tranquilos. Además, ha explicado que prevén terminar a las 11 horas la acción en este punto de Barcelona, en el paseo de Gràcia.

La protesta en la calle alrededor del edificio se convirtió este viernes en una manifestación multitudinaria. Hasta allí se trasladaron cientos de personas que originalmente se iban a concentrar en los Jardines de Gracia convocados por la propia ANC a las 19 horas como respuesta al traslado de los presos. La organización comunicó que iban a pasar la noche en ese lugar, algo que finalmente hicieron

"Reclamamos a la UE que reaccione. La autodeterminación es un derecho, no un delito", manifestaron, al tiempo que hacían un llamamiento a que más personas se uniesen a la ocupación.

Siguen las movilizaciones

Una cincuentena de personas también estaba la mañana de este sábado en la puerta de la sede de la CE y llevaban pancartas con el lema 'Self-determination is a right, not a crime. Make a move' -'La autodeterminación es un derecho, no un crimen. Moveos'-.

La protesta comenzó la noche del viernes después de entregar una carta a la CE dirigida a su presidente, Jean-Claude Juncker, en la que le pedían aplicar el artículo 7 del Tratado de Lisboa para suspender los "derechos electorales" de España en las instituciones comunitarias.