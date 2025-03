Perplejidad en la Junta andaluza con Sánchez por “apropiarse” de 200 viviendas sociales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de entrega de llaves de una promoción de viviendas públicas destinadas al alquiler asequible en Sevilla, apunto el tanto a la Ley de Vivienda, que durante su intervención ensalzó. Insistió en que su Ley funciona "donde se aplica" y ha puesto el ejemplo de Cataluña en general y de Barcelona en particular, por lo que ha reiterado a todas las administraciones que no lo hacen que lo hagan "y no por dar la razón al Gobierno" sino para dar soluciones a los que demandan de la colaboración entre todas.

La promoción, que ha supuesto una inversión de más de 27 millones de euros, ha contado con la aportación económica de la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y ayuntamiento hispalense. De estos 27 millones, el Gobierno de Sánchez ha aportado 200.000 euros, aún así el discurso de Sánchez deja entrever que la promoción es un éxito de su ley y se atribuye este reparto de vivienda social.

Las tres administraciones quisieron estar presentes en este acto que contó con la participación del presidente del Sánchez, de Juanma Moreno, y del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que sacaron pecho de su apuesta por la vivienda pública.

Este alarde del Gobierno en cuanto a vivienda ha producido la perplejidad de la Junta de Andalucía.