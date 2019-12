Permisos penitenciarios para esta Navidad: los que han pedido salir y los que podrán hacerlo

Varios condenados por la Justicia han pedido formalmente permiso para volver a casa en estas fiestas. Unos podrán; otros, no. Algunos, sin embargo, han alcanzado más que salidas puntuales. Iñaki Urdangarin ha recibido cuatro días de permiso; Miguel Ángel Flores, el empresario condenado por el caso Madrid Arena, ha obtenido la situación de semilibertad; dos de los condenados de Alsasua han logrado el tercer grado; y los tres exjugadores de la Arandina han conseguido no entrar en prisión y permanecer en libertad bajo fianza.

Según establece la ley existen al menos tres vías para salir de prisión antes de cumplir condena. Una de las opciones es la aplicación del tercer grado penitenciario, que permite salir todos los días de la cárcel y regresar a dormir al centro penitenciario -a excepción de los fines de semana-. Esta modalidad también permite la posibilidad de permanecer en libertad bajo control telemático.

También se pueden otorgar permisos ordinarios de salida, que suelen concederse a los presos que se encuentran en segundo grado penitenciario. En este caso, los reclusos que hayan cumplido un cuarto de su condena tienen la posibilidad de solicitar hasta 36 días de salida al año repartidos en bloques que no superen los siete días consecutivos. La tercera opción consiste en la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite salir todos los días para trabajar o formarse, aunque no es habitual que se aplique hasta que el detenido haya cumplido una parte considerable de la condena.

Iñaki Urdangarin, caso Nóos

El primero en recibir oficialmente un permiso para esta Navidad ha sido Urdangarin. Esta semana, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valladolid ha autorizado el permiso de cuatro días que el pasado 5 de diciembre le concedió la Junta de Tratamiento en la prisión de Brieva (Ávila). La decisión tiene lugar después de que la Fiscalía emitiera un informe en el que no se opuso a la propuesta de Instituciones Penitenciarias. El ministerio público consideró que se daban los requisitos legales para que el marido de la Infanta Cristina disfrutara del permiso tras haber cumplido ya una cuarta parte de su condena.

Urdangarin, condenado por el Tribunal Supremo a cinco años y diez meses de prisión por el caso Nóos, goza del segundo grado penitenciario desde agosto de 2018. Desde septiembre, puede salir de la cárcel dos días a la semana con un tiempo máximo de ocho horas al día para realizar tareas de voluntariado.

Diego Torres, caso Nóos

La situación es diferente para el exsocio de Urdangarin, que intentó sin éxito flexibilizar su régimen con la intención de conseguir más tiempo fuera de prisión. El pasado 12 de diciembre, el Tribunal Supremo confirmó el segundo grado penitenciario de Torres y rechazó la petición en la que abogaba aplicar un régimen mixto de cumplimiento basado en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario -que sí ha conseguido Urdangarin-.

El Alto Tribunal argumentó que "la ausencia de datos sobre el penado, debido al escaso tiempo de observación sobre el mismo, junto al resto de los abundantes aspectos que se valoran expresamente en el auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y en el de la Audiencia, no solo aconsejan la clasificación en segundo grado, sino que también impiden la configuración de un régimen mixto" previsto en el 100.2

Miguel Ángel Flores, caso Madrid Arena

El empresario condenado por el homicidio imprudente de cinco niñas en el Madrid Arena ha obtenido el tercer grado y la situación de semilibertad. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valladolid ha ha dado la razón a Flores y ha estimado el recurso que interpuso contra la decisión de Instituciones Penitenciarias de mantenerlo en segundo grado.

Según el magistrado, en el caso de Flores "se trata de un interno primario, normalizado, condenado a una pena de cuatro años de prisión por homicidio imprudente, que sale regularmente de permisos". La decisión adoptada esta semana no se traduce en una aplicación inmediata, dado que se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid y la presentación del recurso tiene efectos suspensivos.

Alsasua

También han conseguido el tercer grado penitenciario Iñaki Abad y Aratz Urrizola, dos de los ocho jóvenes condenados por agredir a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra). Han logrado la reclasificación después de que el Tribunal Supremo rebajara sus condenas. Ahora, la Junta de Tratamiento tendrá que concretar el plan de ejecución del régimen abierto de forma individualizada.

Según fuentes consultadas por EFE, tras la decisión de esta semana tanto Abad como Urrizola saldrán a diario del establecimiento penitenciario para actividades laborales o de formación. El primero fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión y cumplió la cuarta parte de su condena el pasado mayo; el segundo, fue condenado a tres años y medio y superó la cuarta parte de su pena en marzo.

La Arandina

Quienes estarán en libertad con toda seguridad para estas fiestas son los tres exjugadores de la Arandina recién condenados por la violación grupal de una menor de 15 años. Esta semana, la Audiencia de Burgos ha acordado mantenerles en libertad bajo fianza, pese a las penas de 38 años de prisión que pesan sobre cada uno de ellos.

Los jueces han alegado que la sentencia condenatoria no es firme y "no destruye la presunción de inocencia". Además, han señalado la estabilidad domiciliaria de los procesados, la disposición de medios para poder desarrollar su vida, la integración en el contexto familiar y su entorno de convivencia, como circunstancias que llevan a no apreciar riesgo de fuga.

Luis Bárcenas

Luis Bárcenas tendrá que permanecer en la cárcel. El pasado 12 de diciembre, la Audiencia Nacional rechazó la solicitud de libertad provisional del extesorero del Partido Popular. La decisión tuvo lugar después de que la Fiscalía alegara que "se mantienen las circunstancias tomadas en consideración en el auto que acordó la prisión provisional".

Los magistrados alegaron que "aún cuando la sentencia de condena no sea firme, la misma supone una confirmación provisional de los indicios incriminatorios y por tanto de su culpabilidad". Asimismo, se consideró "la existencia de un importante patrimonio económico oculto en el extranjero, que facilitaría su sustracción a la justicia".

Respecto al permiso de salida para poder estar en su domicilio los días 24 y 25 de diciembre, los jueces explicaron que carecían de competencia para resolver la solicitud e invitaron a Bárcenas presentar la solicitud ante el juzgado de vigilancia penitenciaria correspondiente. Aún no ha trascendido si el exdirigente del PP ha pedido los permisos correspondientes a Navidad.

Los condenados del 'procés'

Están pendiente de conocerse el caso de los líderes del procés condenados por el Tribunal Supermo. Las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas propusieron el pasado 11 de diciembre que se clasificara en segundo grado penitenciario al exvicepresidente Oriol Junqueras y a los otros once líderes catalanes que se encuentran en prisión. Esta decisión, sin embargo, no cierra la puerta a otro tipo de salidas puntuales o permanentes, alguna de ellas muy parecida al régimen de semilibertad que contempla el tercer grado.