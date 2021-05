Alberto Pozas y Luis Rendueles solicitan a la Audiencia Nacional que les excluya del 'caso Villarejo'. El magistrado que investiga al comisario jubilado dio el pasado año el primer paso para sentarles en el banquillo de los acusados en la pieza relativa a la tarjeta telefónica de Dina Bousselham. Sin embargo, los periodistas no comparten el criterio del instructor.

Según exponen, el perdón de la entonces asesora de Pablo Iglesias al que fuera su jefe debería hacerse extensible a ambos, que fueron los que recibieron el contenido de la tarjeta telefónica y se lo trasladaron al comisario.

Así lo plasman en un recurso que dirigen a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso 'Vozpópuli'. Según razonan, existe una “directa conexión” entre el delito de descubrimiento de secretos del que sería autor Pablo Iglesias y el descubrimiento que se les atribuye a ambos. Por tanto, o bien la exasesora de Iglesias les persigue penalmente a los tres o les excluye “pero lo que no puede hacer es perseguir a uno (s) y excluir a otro(s)", reza el escrito.

El magistrado Manuel García Castellón declinó a comienzos de mes sacarles de la causa al considerar que habría indicios de que cometieron delito de revelación de secretos con el uso de la tarjeta telefónica de Bousselham. En octubre del año pasado el magistrado cerró esta pieza décima de la causa y envió la parte relativa a Pablo Iglesias y su exasesora al Tribunal Supremo al apreciar indicios de delito contra el entonces vicepresidente del Ejecutivo.

Los periodistas se desligan de cualquier irregularidad y denuncian que son víctimas de un uso político del asunto.

El alto tribunal, en sintonía con la Fiscalía, devolvió la causa a la Audiencia Nacional al concluir que no se había acreditado que Iglesias estuviera detrás del destrozo de la tarjeta. De este modo, solicitó al magistrado más diligencias, entre ellas escuchar de nuevo en sede judicial a Bousselham.

Víctimas de un uso político

No obstante, el instructor requirió a la Policía Judicial para que volviera a analizar la tarjeta telefónica en aras a acotar cómo se pudo destruir pero no cambió la condición de procesados de Pozas y Rendueles. Los periodistas se desligan de cualquier irregularidad y denuncian que son víctimas de un uso político del asunto.

Además, también cargan contra Iglesias y razonan que en cualquier delito debe exigirse del perjudicado que no incurra en “omisiones y mucho menos en contradicciones”. “Que no dé al juzgado que investiga relatos incompatibles entre sí: que no omita ante la policía ni ante el juzgado información que serviría para descartar unas líneas de investigación y para abrir otras; que no oculte ni dañe elementos probatorios físicos esenciales y que no dinamite, en definitiva, un procedimiento cuya continuación o finalización pende únicamente de su voluntad”, precisan.